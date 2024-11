Erste Niederlage für RB Dortmund meldet sich gegen Leipzig stark zurück Stand: 02.11.2024 21:37 Uhr

Borussia Dortmund hat sich in der Bundesliga stark zurückgemeldet und RB Leipzig die erste Saison-Niederlage beigebracht.

Beim 2:1-Sieg vor 81.365 Zuschauern hatte Benjamin Sesko (27.) die Gäste in Führung gebracht, Maximilian Beier (30.) und Serhou Guirassy (65.) drehten das Spiel zugunsten des BVB.

Erste Saison-Niederlage für Leipzig

Für RB Leipzig war es die erste Saison-Niederlage. Das Team von Trainer Marco Rose bleibt dennoch in der Tabelle Zweiter und ist damit erster Verfolger des Tabellenführers Bayern München. Dortmund, das Team von Trainer Nuri Sahin, verbesserte sich mit jetzt 16 Zählern auf Rang fünf.

Die Dortmunder, bei denen Alexander Meyer für den verletzten Gregor Kobel zwischen den Pfosten stand, taten alles, um ihre sportliche Krise - zuvor drei Pflichtspiele ohne Sieg inklusive Pokal-Aus in Wolfsburg - zu beenden.

Intensives, kampfbetontes und leidenschaftliches Spiel

Von Beginn an war es ein intensives, kampfbetontes und leidenschaftliches Spiel. Die erste große Chance hatten nach knapp zehn Minuten die Dortmunder, doch Maximilian Beier setzte eine Flanke von Jamie Gittens fast schon leichtfertig per Kopf neben das Tor.

Kurz danach der nächste Hochkaräter. Da stand Gittens nach einem Pass von Julian Brandt völlig frei am Sechszehner, doch anstatt den Ball anzunehmen und aufs Tor zu gehen, zog er sofort ab - allerdings viel zu schwach und genau in die Arme von Leipzig-Torwart Peter Gulacsi. Die beste Abwehr der Liga, in den ersten acht Partien kassierte das Team nur drei Gegentreffer, wackelte bedenklich.

Leipzig trifft mit der ersten Chance

Die Dortmunder hatten die Chancen, doch das Tor machte Leipzig. Nach einem Pass in die Tiefe auf Lois Openda, legte der im Strafraum den Ball per Hacke frech zurück auf Benjamin Sesko. Der Slowene zimmerte den Ball aus spitzem Winkel unter die Latte - es war der erste Torschuss der Sachsen.

Dortmund reagierte wütend. Zuerst scheiterte erneut Gittens an Gulacsi, der den Ball per Glanzparade mit dem Fuß entschärfte, doch dann traf Beier. Nach einer Ecke von Pascal Groß kam der Ball über Felix Nmecha zum Stürmer, der das Leder aus vier Metern über den verdutzten Gulacsi hinweg ins Tor spitzelte. Mit 1:1 ging es dann auch in die Pause.

Dortmund dreht die Partie

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit machten die Dortmunder Tempo und suchten konsequent den Weg zum Tor. Nach rund einer Stunde fast das 2:1, doch Nico Schlotterbeck scheiterte nach einer Ecke aus sechs Metern am erneut prächtig reagierenden Gulacsi. Kurz darauf schickte Dortmunds Torwart Meyer mit einem langen Abschlag Serhou Guirassy auf die Reise, doch der konnte sich im Duell mit zwei Leipzigern am Ende nicht durchsetzen.

In der 65. Minute war es dann aber doch soweit. Nach einer langen Flanke von der rechten Seite von Beier war Guirassy mit dem Kopf zur Stelle. Die Führung war verdient, denn von der Leipziger Offensive war in dieser Phase des Spiels rein gar nichts zu sehen.

BVB macht den Sack nicht zu

Das Spiel nahm Fahrt auf. Zunächst kamen die Leipziger. Nach einer tollen Kombination mit Kevin Kampl landete der Ball bei Eljif Elmas, doch Ramy Bensebaini rettete den Ball vor der Torlinie.

In der Folge verpasste es der BVB, den Sack zuzumachen und ließ zwei Großchancen liegen. Erst scheiterte Brandt nach einer Gittens-Flanke vor dem Tor mit einem Direktschuss an Gulacsi, dann schloss Beier nach schönem Zuspiel von Nmecha vor dem Tor viel zu überhastet ab. Da aber auch Leipzig nach vorne hin nur noch wenig zustande brachte und die Schwarz-Gelben am Ende leidenschaftlich verteidigten, blieb es beim verdienten Dortmunder Sieg.

Dortmund in Mainz, Leipzig gegen Gladbach

Der BVB reist am kommenden Spieltag am Samstag nach Mainz (09.11.2024, 15.30 Uhr). Leipzig empfängt Borussia Mönchengladbach dann zum Topspiel (18.30 Uhr).