Werder total von der Rolle Gladbach überrumpelt Bremen mit Traum-Halbzeit Stand: 03.11.2024 19:23 Uhr

Borussia Mönchengladbach hat Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga mit einem frühen Offensivfeuerwerk völlig überrascht und einen ganz wichtigen Sieg gefeiert. Alassane Plea (11. Minute), ein Eigentor von Marco Friedl (12.) und Franck Honorat (44.) entschieden die Partie am Sonntag (03.11.2024) bereits in der ersten Halbzeit. Am Ende hieß es 4:1 (3:0).

Nicht erst seit dem Pokal-Ausscheiden trotz 75-minütiger Überzahl bei Eintracht Frankfurt (1:2) war die Lage bei den Gladbachern vor dem Spiel gegen Werder angespannt - doch davon war dann von Beginn an so gar nichts zu erkennen. Die Mannschaft von Gerardo Seoane machte den Eindruck, als wollte sie zeigen, wie sehr es zwischen ihr und dem in der Kritik stehenden Trainer harmoniert.

Kleindienst bei Gladbachs Traum-Halbzeit im Mittelpunkt

Gladbach stürmte sofort los und überforderte Bremen - das den Gastgebern dann auch noch Geschenke machte. In der elften Minute sorgte Plea schon für die Borussia-Führung, nachdem Kleindienst den Ball kurz vor dem Werder-Strafraum erobert und seinen französischen Sturmkollegen bedient hatte. Nur eine Minute später war der deutsche Nationalspieler wieder direkt beteiligt, als er ein Eigentor von Friedl provozierte (12.). Wieder war dem Treffer ein Bremer Ballverlust vorausgegangen.

Kleindienst hatte dann mehrfach die Chance auf das 3:0, am nächsten war er dran, als Felix Agu nach einem Eckball seinen Kopfball auf der Linie klärte (29.). Gegen Ende des ersten Durchgangs wurde Bremen dann besser, aber Gladbach schlug noch mal zu: Kleindienst spielte einen Traumpass auf Honorat, der frei aufs Werder-Tor zulief und die Nerven behielt (45.).

So stark wie in diesen 45 Minuten waren die Borussen noch nicht in dieser Saison. Sie standen defensiv ganz sicher und waren in der Offensive extrem effizient. Ein Expected-Goals-Verhältnis von 1,26:0,04 untermauerte eine nahezu perfekte Halbzeit der Gladbacher auf beiden Seiten.

Nicolas und Stöger stoppen Werders Comeback-Versuch

Danach schalteten die Borussen einen Gang zurück, während sich Werder noch an einer Wende wie einige Wochen vorher bei der TSG Hoffenheim versuchte, als das Team von Trainer Ole Werner nach 0:3-Rückstand noch gewonnen hatte. Derrick Köhn scheiterte mit der ersten großen Chance an Moritz Nicolas (47.), der Gladbach-Keeper parierte auch den Fernschuss von Marvin Ducksch stark (57.), eine Minute später auch gegen seinen Mitspieler aus kurzer Distanz.

Zehn Minuten später machte Kevin Stöger dann jede Resthoffnung der Bremer zunichte. Zum dritten Mal glänzte Kleindienst als Vorbereiter und bediente den eingewechselten Mittelfeldspieler, der aus kurzer Distanz auf 4:0 erhöhte (67.).

Keke Topp erzielte immerhin noch den Ehrentreffer für Werder (76.), das nach vier Siegen in Folge wieder ein Auswärts-Pflichtspiel verlor. Zu allem Übel sah Mitchell Weiser noch Gelb-Rot (82.). Gladbach sorgte derweil nicht nur für einen Stimmungsumschwung, sondern sprang auf Rang acht vor und schnuppert plötzlich an den internationalen Plätzen.

Gladbach in Leipzig, Bremen gegen Kiel

Gladbach reist zum Topspiel nach Leipzig (09.11., 18.30 Uhr).Werder Bremen empfängt Holstein Kiel im heimischen Stadion (09.11., 15.30 Uhr).