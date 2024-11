61. Mittlerweile hätten sich die Bremer einen Treffer verdient. Sie sind deutlich besser in der Partie und scheiterten zuletzt immer am starken Nicolas. Sollten die Gäste die Partie noch irgendwie drehen wollen, müsste der Treffer allerdings bald folgen.

59. War da die Hand im Spiel? Ducksch bringt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld überragend an den Fünfmeterraum auf den langen Pfosten. Friedl ist zur Stelle, kommt aber nur mit dem Oberschenkel an die Kugel. Von da aus prallt die Kugel gegen den jungen Ullrich und erneut muss Nicolas auf der Linie retten. Alle Gladbacher reklamieren ein Handspiel von Ullrich, doch dem Außenverteidiger ist keinem Vorwurf zu machen. Nach einem kurzen Check durch Dankert läuft das Spiel weiter.

57. Wieder rettet Nicolas mit den Fingerspitzen.Am Mittelkreis ist Schmid Zweikampfsieger gegen Robin Hack und der Bremer hat etwas Platz. Er marschiert auf den Sechzehner zu und nimmt Ducksch auf der linken Seite am Sechzehner mit. Der Angreifer legt sich den Ball einmal mit der Sohle vor und zieht dann aus 21 Metern halblinker Position ab. Die Kugel senkt sich gefährlich in die rechte Ecke und Nicolas lenkt die Kugel mit den Fingerspitzen am rechten Pfosten vorbei.

56. Wieder versuchen die Gastgeber zu kontern. Schmid verliert die Kugel in der Vorwärtsbewegung und Kleindienst wird erneut an die Mittellinie geschickt. Doch diesmal ist Friedl zur Stelle und kann den Angreifer an der linken Seitenlinie stoppen.

53. Senne Lynen Werder Gelbe Karte für Senne Lynen (Werder Bremen)

Mit einem klaren taktischen Foul stoppt Lynen Kleindienst, der an ihm vorbeigezogen wäre. Das gibt natürlich die Verwarnung.

52. Kleindienst hat das 4:0 auf dem Fuß! Pléa erobert die Kugel auf der rechten Seite gegen Weiser und hat viel Wiese vor sich. Im richtigen Moment bedient er den einlaufenden Kleindienst im Sechzehner, der aus elf Metern und spitzem Winkel versucht Zetterer zu tunneln. Der Schlussmann bekommt im perfekten Moment die Beine zusammen und verhindert die endgültige Entscheidung.

51. Natürlich mussten die Bremer im zweiten Durchgang eine Reaktion zeigen. Sie konnten bisher schon einige Rückstände einholen und scheinen sich auch in diesem Spiel noch nicht abgeschrieben zu haben. Doch durch diesen offensiven Auftritt werden sich auch Räume zum kontern bieten.

50. Bremen kommt deutlich verändert aus der Pause. Wieder hat Köhn auf der linken Seite Platz, doch sein Distanzschuss wird von Friedrich geblockt. Der Abpraller landet bei Schmid, dessen Schuss aus zentraler Position einen Meter vor dem Sechzehner in den Armen von Nicolas landet.

48. Werder erwischt einen guten Start! Sofort machen sich die Wechsel bezahlt. Njinmah wird gut hinter die erste Kette geschickt und hat im Zentrum mal Platz. Er bedient auf der linken Seite Köhn, der frei in den Sechzehner marschieren kann. Aus zehn Metern halblinker Position sucht er den Abschluss, der noch leicht abgefälscht wird. Doch Nicolas ist perfekt zur Stelle und pariert den Abschluss des Eingewechselten überragend.

47. Die Kugel rollt wieder und erwartungsgemäß hat Ole Werner dreimal gewechselt zur Pause. Zwei neue Kräfte kommen in die Dreierkette. Veljković und Jung ersetzen nämlich Malatini und Pieper. Auf dem linken Flügel muss Agu für Köhn weichen. Die Gladbacher bleiben erstmal unverändert.

46. Derrick Köhn Werder Einwechslung bei Werder Bremen: Derrick Köhn

46. Felix Agu Werder Auswechslung bei Werder Bremen: Felix Agu

46. Anthony Jung Werder Einwechslung bei Werder Bremen: Anthony Jung

46. Amos Pieper Werder Auswechslung bei Werder Bremen: Amos Pieper

46. Miloš Veljković Werder Einwechslung bei Werder Bremen: Miloš Veljković

46. Julián Malatini Werder Auswechslung bei Werder Bremen: Julián Malatini

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Etwas überraschend führt Borussia Mönchengladbach zur Pause mit 3:0 deutlich gegen Werder Bremen. Von Beginn an hatten die Gladbacher die Partie unter Kontrolle und zeigten die wohl beste erste Hälfte der Saison. Sie schnürten die Gäste in der eigenen Hälfte ein und zwangen sie zu Fehlern. Zwei dieser Fehler nutzten sie in kürzester Zeit konsequent aus. Alassane Pléa und ein Eigentor durch Marco Friedl brachten die Fohlen innerhalb von 81 Sekunden zur 2:0 Führung (11., 12.). Auch im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs hatten die Gastgeber alles unter Kontrolle und erarbeiteten sich weiter gute Torraumszenen. Kurz vor dem Ende des ersten Durchgangs konterten sie die Bremer dann auch noch gnadenlos aus. Ein super Zuspiel von Kleindienst verwertete Honorat zur 3:0-Pausenführung (45.). Von den Bremern kam nach 41 Sekunden der erste Torschuss - es sollte auch der letzte in diesem Durchgang bleiben. Mit Sicherheit wird Ole Werner zur Pause einige Veränderungen vornehmen, denn so können die Bremer im Borussia-Park nicht weiter auftreten. Bis gleich!

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Zwei Minuten gibt Dankert in diesem Durchgang obendrauf.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45. Franck Honorat M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 3:0 durch Franck Honorat

Und dann kontern die Hausherren Bremen exzellent aus! Eine Hereingabe von Njinmah wird von Reitz per Kopf aus dem Sechzehner geklärt. Diese Klärungsaktion landet auf dem Schädel von Pléa, der mit einem Kontakt Kleindienst in Szene setzt. Der Angreifer zeichnet sich heute als Vorlagengeber aus und schickt perfekt Honorat an der Mittellinie hinter die Kette, der nur noch Zetterer vor sich hat. Im Eins-gegen-Eins bleibt Honorat extrem cool und schiebt die Kugel überlegt flach in die linke Ecke.

45. Nein. Der Ball wird von Ducksch an den zweiten Pfosten getreten wo Nicolas die Kugel sicher ins Seitenaus faustet.

44. Immerhin gibt es Mal einen Eckball für die Gäste. Folgt nun der erste Torschuss für Werder seit der ersten Minute?

42. Diese Szene war bezeichnend für das Bremer Spiel. Auf der linken Seite befreit sich Pieper mit einem starken Pass ins Zentrum auf Bittencourt. Somit haben die Bremer einmal das Pressing der Fohlen überspielt und Bittencourt versucht auf der linken Seite Schmid einzusetzen. Doch das Zuspiel des Mittelfeldakteurs ist viel zu unsauber und landet in den Füßen von Itakura.

40. Die erste Hälfte gehört komplett den Gastgebern. Bremer Entlastungsangriffe können schnell gestoppt werden und im Spiel nach vorne wirken die Hausherren mutig und kreativ. Es ist keine Spur mehr vom DFB-Pokal Spiel unter der Woche im Gladbacher Auftritt.

37. Wieder tauchen die Hausherren am gegnerischen Sechzehner auf. Reitz erobert die Kugel auf der rechten Seite auf Höhe der Eckfahne und bindet Pléa ins Spiel mit ein. Der Franzosen versucht es von der rechten Strafraumkante mit einer Hereingabe, diese landet allerdings in den Armen von Zetterer.

34. Immer wieder suchen die Gladbacher Hack, der offenbar viele Freiheiten von Seoane bekommen hat. Er bewegt sich über das komplette Feld und zeigt sich in dieser Partie sehr spielfreudig. Dadurch schafft er immer wieder Räume für seine Mitspieler. Dieser taktische Kniff vom Cheftrainer geht bisher wunderbar auf.

31. Weiser hat mal eine Idee. Er erobert die Kugel am Mittelkreis und hat mal etwas freie Wiese vor sich. Er marschiert einige Meter und will dann mit einem Zuspiel durch die Gasse Schmid in Szene setzen. Allerdings passt Friedrich als letzter Mann gut auf und geht stark dazwischen. Das war wichtig vom Innenverteidiger.

29. Agu rettet auf der Linie! Auch aus der Luft sind die Gladbacher gefährlich. Eine Ecke von der linken Seite bringt den nächsten Hochkaräter für die Fohlen. Honorat tritt die Ecke an den Fünfmeterraum, wo Kleindienst höher als Alle steigt. Der Nationalspieler verlängert die Kugel weiter auf den langen Pfosten, wo Agu goldrichtig steht und das Leder mit der Brust auf der Linie stoppt. Danach kann Bremen irgendwie die Situation bereinigen. Natürlich fordern einige Gladbacher noch ein Handspiel, da war die Hand aber sicher nicht im Spiel.

27. Es soll noch nicht so viel funktionieren im Spiel der Bremer. Nach vorne sind sie zu ungenau und auch in der Defensive leisten sie sich immer wieder Fehler. Das 2:0 für die Gastgeber ist mittlerweile leistungsgerecht.

24. Wieder nutzen die Hausherren eine Unsicherheit der Bremer aus. Bei einem flachen Abschlag rutscht Lynen weg und der Ball kommt im Zentrum genau in die Füße von Hack. Der bedient auf der rechten Seite Honorat, dessen flache Hereingabe über Umwege wieder in der zweiten Reihe bei Hack landet. Aus 19 Metern halblinker Position zieht der Flügelspieler mit Links ab. Doch sein Abschluss geht genau in die Arme von Zetterer.

22. Mitchell Weiser Werder Gelbe Karte für Mitchell Weiser (Werder Bremen)

Die Stimmung bei Werder wird hitziger und nach einem Foul gegen Malatini hat Weiser wohl einige Worte in Richtung Dankert zu sagen. Da zögert der Unparteiische nicht lange und zeigt Weiser die Gelbe Karte.

20. Kleindienst liefert den nächsten Abschluss für die Gastgeber. Am Sechzehner kommt ein hoher Ball direkt in die Füße des Angreifers. Kleindienst verarbeitet die Kugel mit einem Kontakt und schließt aus 18 Metern per Dropkick ab. Sein Flatterball geht zwar genau auf den Keeper, aber Zetterer nimmt sicherheitshalber die Fäuste zur Hilfe und pariert die Kugel in Richtung linkes Seitenaus.

18. Felix Agu Werder Gelbe Karte für Felix Agu (Werder Bremen)

Agu erwischt den herangrätschenden Reitz oberhalb des Knöchels am Schienbein. Das Einsteigen ist dem Unparteiischen zu hart und er gibt die erste Gelbe Karte gegen den Schienenspieler. Agu will das nicht wirklich einsehen, doch die Verwarnung geht in Ordnung.

15. Das müssen die Bremer nun erstmal verdauen. Nach dem schnellen Doppelschlag gegen sich, versuchen die Gäste erstmal Ruhe ins Spiel zu bringen und vor allem die individuellen Fehler abzustellen. Denn die wurden in der Anfangsphase gnadenlos von Gladbach ausgenutzt.

12. Marco Friedl Werder Tooor für Bor. Mönchengladbach, 2:0 durch Marco Friedl

Die Heimfans kommen aus dem Jubeln nicht raus, denn 81 Sekunden nach dem 1:0 fällt der zweite Treffer für die Gastgeber. Dabei nutzen die Fohlen die Fehler der Gäste konsequent aus. Zetterer bringt einen Abschlag nur knapp 30 Meter aus dem Kasten direkt in den Fuß von Hack. Der versucht es mit einem schnellen Abschluss, der allerdings in Richtung Eckfahne fliegt. Auf der rechten Seite kann sich Honorat die Kugel erobern und bringt eine flache Hereingabe in die Mitte, die von Friedl ins eigene Tor verlängert wird. So kommt Zetterer mit den Fingerspitzen nicht an die Kugel und die Gladbacher sichern den Doppelschlag.

11. Alassane Pléa M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:0 durch Alassane Pléa

Plötzlich fällt der Treffer für die Gladbacher! Kleindienst fängt einen katastrophalen Pass von Lynen vor der eigenen Kette ab und geht an den Sechzehner. Er legt die Kugel quer zu Pléa, der das Leder nicht richtig trifft und Bittencourt anschießt. Vom Bremer prallt die Kugel 13 Meter vor dem Kasten unhaltbar in den Kasten ab und bringt die Hausherren in Führung.

10. Gerade ist die Partie von vielen kleineren Unterbrechungen unterbunden. Beide Teams kommen nicht wirklich in Spielfluss.

7. Bremen hat aktuell Schwierigkeiten sich zu entlasten. Gladbach schnürt die Gäste etwas hinten ein, ohne zwingende Torraumszenen zu erarbeiten.

5. Es ist ein munterer Beginn und die Fohlen erwischen den leicht besseren Start. Sie setzen sich in der gegnerischen Hälfte fest und versuchen es immer wieder über die Flügel. Doch die Bremer Defensive steht derweil sicher und verhindert Großchancen für Borussia Mönchengladbach.

4. Doch die Hausherren lassen nicht locker und erobern sich einen zweiten Eckball. Diesmal kann Friedl am zweiten Pfosten nicht konsequent klären und Friedrich kommt aus sieben Metern zum Kopfball. Doch der Innenverteidiger verfehlt den Kasten um rund einen Meter.

3. Auf der anderen Seite versuchen es Hack und Pléa auf engstem Raum mit einem Doppelpass. Doch das Zuspiel von Hack ist einen Tick zu weit und so kann Malatini zur Ecke klären. Diese bleibt jedoch ohne Gefahr.

1. Die Kugel rollt und die Bremer machen direkt früh in dieser Partie Druck. Schmid legt nach 40 Sekunden die Kugel auf Bittencourt ab, doch aus 20 Metern zentraler Position schießt Bittencourt über den Kasten.

1. Spielbeginn

Der Unparteiische der Begegnung heißt Bastian Dankert und er führt die Protagonisten auf den Rasen im Borussia-Park. Zum Abschluss des neunten Spieltages hoffen wir alle auf ein packendes Aufeinandertreffen. In wenigen Augenblicken geht es Los. Viel Unterhaltung mit dieser Begegnung!

Betrachtet man die vergangenen Spiele zwischen beiden Teams scheinen beide Teams freundschaftlich gestimmt zu sein. In den letzten drei Aufeinandertreffen gab es je ein 2:2 Unentschieden und die Punkte wurden geteilt. Generell liest sich die Statistik zwischen den beiden Teams sehr ausgeglichen. In 114 Aufeinandertreffen gab es 45 Siege für die Fohlen, 28 Unentschieden und 41 Mal gingen die Bremer als Gewinner vom Platz. Im heutigen Spiel sind die Gäste wohl leicht favorisiert, doch im Borussia-Park ist natürlich alles möglich und die Gladbacher wollen das dritte Bundesligaspiel in Serie ungeschlagen bleiben.

Auch bei den Gästen gibt es insgesamt drei Veränderungen in der Startelf. Ole Werner setzt in der Dreierkette heute wieder auf Amos Pieper. Geburtstagskind Anthony Jung sitzt erstmal nur auf der Bank. Auf der linken Schiene beginnt Felix Agu heute für Derrick Köhn und für den verletzten Marco Grüll startet Justin Njinmah in der Sturmspitze.

Auf beiden Seiten wird aufgrund des Spiels unter der Woche im Pokal rotiert. Bei den Hausherren gibt es drei Veränderungen, die Cheftrainer Gerardo Seoane in der Startformation vornimmt. Im zentralen Mittelfeld ersetzt Rocco Reitz heute Nachmittag Philipp Sander. Auf der Zehn startet Alassane Pléa und Stöger sitzt vorerst wieder nur auf der Bank. Auch auf dem Flügel gibt es einen Wechsel und Robin Hack startet heute in der Anfangsformation. Dafür muss Flo Neuhaus erstmal wieder auf der Bank platznehmen.

Für Werder Bremen hingegen läuft es in dieser Saison recht gut. In der Bundesliga steht der Club von der Weser auf Rang neun und konnte auch seinem Favoritenstatus im DFB-Pokal gerecht werden. Gegen den SC Paderborn gewannen die Bremer humorlos und effizient mit 1:0 und ziehen das erste Mal seit 2020 wieder ins Achtelfinale des Pokals ein. Es war unter der Woche auch das 100. Pflichtspiel für Ole Werner als Cheftrainer an der Seitenlinie der Bremer, der das Team wieder stabilisiert hat und einen Reifeprozess bei seiner Mannschaft erkennt. Dies war auch in den letzten beiden Bundesligapartien zu erkennen. In Wolfsburg gewannen die heutigen Gäste trotz Rückstand mit 4:2 und im Topspiel gegen Leverkusen kamen die Bremer gleich zweimal nach Rückstand wieder und entführten einen Punkt beim amtierenden Meister und Pokalsieger. Somit möchte die Mannschaft unter Ole Werner heute Nachmittag nachlegen und mit einem Sieg nahe an die europäischen Plätze rücken.

Nicht nur aufgrund der Maske, die sich Torschütze Marmoush beim Jubeln aufgezogen hat, war es ein Auftritt zum Gruseln für die Gladbacher unter der Woche. In der zweiten Runde des DFB-Pokals trafen sie auswärts auf die formstarken Frankfurter und mussten sich mit 1:2 geschlagen geben. Normalerweise kein furchtbares Ergebnis gegen die Eintracht, doch die Fohlen waren ab der 15. Spielminute in Überzahl. Trotz über 75 mit einem Spieler mehr auf dem Platz wirkten die Fohlen ungefährlich, ideenlos und ohne Mut. So verloren sie am Ende gegen Frankfurt und flogen verdient aus dem Pokal. Auch in der Liga haben die heutigen Gastgeber ihre Probleme. Trotz zwei ungeschlagenen Partien in Serie stehen die Gladbacher nur auf Rang 13 und eine erhoffte Entwicklung in dieser Saison zeichnet sich einfach nicht ab. Nicht wenige sprechen somit von entscheidenden Wochen für Cheftrainer Gerardo Seoane. Gelingt es dem Schweizer gegen Bremen und Leipzig nicht die entsprechenden Ergebnisse zu liefern wird die Luft für Seoane also sehr dünn. Somit müssen die Fohlen heute eigentlich eine Reaktion zeigen.