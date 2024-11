Historischer Erfolg Kiel feiert gegen Heidenheim ersten Bundesliga-Sieg Stand: 02.11.2024 17:23 Uhr

Holstein Kiel feiert einen historischen Erfolg. Gegen den FC Heidenheim gelingt den Störche der erste Sieg in der Fußball-Bundesliga – und das verdient. Mit 1:0 (1:0) gewannen die Kieler zu Hause gegen Heidenheim.

Der Aufsteiger um Trainer Marcel Rapp erkämpfte sich am 9. Spieltag mit einem 1:0 (1:0) gegen den 1. FC Heidenheim einen ganz wichtigen Mutmacher und ist damit endgültig im Fußball-Oberhaus angekommen. Abwehrkante Patrick Erras traf in einer hitzigen Partie per Kopf zur Führung der Hausherren (28.) und ließ den Großteil der 14.405 Zuschauer im Holstein-Stadion vom ersten Sieg eines Klubs aus Schleswig-Holstein in der Bundesliga träumen.

Heidenheim drängte danach beharrlich auf den Ausgleich - dem Team von Trainer Frank Schmidt fehlte aber die zündende Idee, um den Abwehrblock der Norddeutschen zu überwinden. Kiel rückt mit nun fünf Punkten wieder näher an die Nichtabstiegsplätze heran, Heidenheim ist vier Ligaspiele ohne Sieg und tritt auf der Stelle.

Partie startet zäh

Die ersten Minuten des Duells gegen Heidenheim waren dann allerdings zäh. Beide Teams bekämpften sich im Mittelfeld, den Gastgebern fehlte zunächst die Kreativität, um das Auswärtsteam zu gefährden. Einzig Steven Skrzybski sorgte hin und wieder für Überraschungsmomente wie beim ersten gefährlichen Torabschluss aus der Distanz, den Kevin Müller im Heidenheimer Tor zur Ecke klärte (19.).

Nun gewann die Partie deutlich an Tempo. Kiel versuchte es über die Intensität, der FCH ließ auch spielerische Klasse aufblitzen. Niklas Dorsch bediente Leonardo Scienza, dessen abgeblockter Schuss bei Paul Wanner landete. Doch auch die Bayern-Leihgabe brachte den Ball nicht an den Abwehrbeinen vorbei über die Linie (23.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff hoffte Schmidts Team dann auf einen Elfmeter - doch Schiedsrichter Frank Willenborg revidierte seine Entscheidung nach Ansicht der Videobilder (45.+4).

Kiel verpasst mehrfach das 2:0

Kiel gelang es nach der Halbzeitpause, die Gäste vorerst vom eigenen Tor fernzuhalten. Stattdessen bot sich Phil Harres die Chance zum 2:0, die Sturmspitze nutzte eine Unsicherheit von FCH-Schlussmann Müller aber letztlich nicht (56.). Heidenheim blieb weiter im Geschäft und Schmidt trieb sein Team an, Kiel suchte sein Glück in Kontern.

Kiel in Bremen, Heidenheim gegen Wolfsburg

Holstein Kiel erwartet als nächsten Gegner die Mannschaft aus Bremen (09.11., 15.30 Uhr). Heidenheim empfängt einen Tag später den VfL Wolfsburg (10.11., 15.30 Uhr).