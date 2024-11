Im Vergleich zum Pokalspiel nehmen beide Trainer Veränderungen vor. Marcel Rapp tauscht auf Seiten der Gastgeber dreimal: Für Schulz, Porath und Machino (alle auf der Bank) beginnen Knudsen, Remberg und Puchacz. Frank Schmidt wechselt im Vergleich zur Niederlage gegen Hertha sogar achtmal. Lediglich Dorsch, Gimber und Siersleben stehen auch heute wieder in der Startelf.

Die Defensive der Gäste dagegen zählt zu ihren Stärken: „Nur“ elfmal musste Kevin Müller im Tor der Heidenheimer hinter sich greifen. Das Pokalaus konnte Müller jedoch nicht verhindern. Mit 1:2 musste sich die Elf von Frank Schmidt in der Hauptstadt gegen Hertha aus dem DFB-Pokal verabschieden, wobei besonders das aberkannte Tor von Paul Wanner in der vierten Minute der Nachspielzeit für Aufregung sorgte. Mit Blick auf das heutige Spiel sagt Coach Frank Schmidt: „Am besten starten wir dort, wo wir in Berlin aufgehört haben.“

Die Störche warten weiterhin auf ihren ersten Sieg in der Bundesliga. Neben zwei Unentschieden ging die Elf von Marcel Rapp sechsmal als Verlierer vom Platz. Auch unter der Woche im DFB-Pokal verlor der KSV deutlich mit 0:3 gegen den Zweitligisten aus Köln. Mit 23 Gegentreffern stellen die Kieler die schwächste Defensive der Liga. Auf die Frage, wie die Defensive gestärkt werden kann, sagte Marcel Rapp: „Es geht um die Bereitschaft, sich gegenseitig zu coachen und zu unterstützen. Das ist entscheidend. So geht man mit einem ganz anderen Gefühl in die Zweikämpfe.“

Bisher gab es 16 Aufeinandertreffen zwischen den beiden Kontrahenten. Dabei konnte der FCH acht Partien für sich entscheiden, während die Störche viermal siegreich waren. Vier Duelle endeten unentschieden. In der Saison 2022/23 trafen die beiden Teams in der 2. Bundesliga aufeinander, wobei die Heimteams jeweils ihre Spiele gewannen: In Kiel setzten sich die Störche mit 3:1 durch, während die Heidenheimer zu Hause mit 3:0 siegten.