Souveräner 3:0-Sieg der Münchner FC Bayern knackt Berliner Bollwerk Stand: 02.11.2024 17:21 Uhr

Wenn der Tabellenführer den Vierten erwartet, dann ist das ein Topspiel. Im Duell zwischen dem FC Bayern und Union Berlin spielten aber nur die Münchner.

Vor 75.000 Zuschauern in der Arena schossen beim 3:0-Sieg Harry Kane (15./51.) und Kingsley Coman (43.) den ungefährdeten Sieg der Bayern heraus. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany bleibt mit 23 Punkten weiter ungeschlagener Tabellenführer, Union rutschte auf Platz sechs ab.

Für das Team von Trainer Bo Svensson war es die zweite Niederlage in Serie, unter der Woche hatten die "Eisernen" eine überraschende 0:2-Pleite beim Drittligisten Arminia Bielefeld einstecken müssen. Die Bayern hatten da ihrerseits mit 4:0 beim 1. FSV Mainz 05 gewonnen.

Erst fünf Gegentreffer hatten die Unioner in der laufenden Bundesliga-Saison zuvor kassiert - das ist durchaus eine Ansage. So war die Berliner Taktik in München sonnenklar. Hinten wollte man kompakt stehen und in Umschaltmomenten vorne seine Chancen suchen. Doch die defensivstarken Unioner waren der geballten Bayern-Offensive einfach nicht gewachsen.

Bayern von Beginn an dominant

Denn die setzte tief stehende Berliner von Beginn an unter Druck. Vor dem Führungstreffer wusste sich Benedict Hollerbach im Zweikampf mit Michael Olise nur mit einem Foul auf der linken Sechzehner-Linie zu helfen, Kane verwandelte den fälligen Strafstoß gewohnt sicher.

Und die Bayern machten weiter und beschäftigten die Köpenicker fast durchgängig in deren eigener Hälfte. Ball und Gegner liefen nach Belieben, die Unioner kamen gegen ballsichere Bayern einfach nicht zum Zuge. Zwischenzeitlich hatten die Münchner rund 80 Prozent Ballbesitz, rund 90 Prozent der Zuspiele kamen an.

Berlin befreit sich kurz, Bayern trifft

Nach einer halben Stunde dann das erste Berliner Offensiv-Lebenszeichen. Da ging Woo-yeong Jeong auf der rechten Seite auf und davon, doch seine Flanke kam bei Hollerbach nicht richtig an. Und kurz darauf war dann auch Torwart Manuel Neuer zum ersten Mal gefordert. Die Bayern konnten nicht richtig klären, der Ball kam vor die Füße von Jordan, und der zog aus der Drehung aus circa acht Metern knallhart ab. Neuer hatte die Arme oben.

Mittenrein in diese Berliner Konsolidierungsphase fiel dann kurz vor der Pause das 2:0. Da ging es über links mal ganz schnell. Alphonso Davies trieb den Ball nach vorne, passte ihn auf Kane, der ihn auf Kingsley Coman tropfen ließ und der ließ frei vor dem Tor Union-Keeper Frederik Rönnow keine Chance - ein schön herausgespielter Treffer des Franzosen. Mit 2:0 ging es in die Pause.

Kane mit Doppelpack

Nach der Halbzeit dauerte es gerade mal sechs Minuten bis zum dritten Treffer. Wieder war es Kane, der eine schöne Kombination über Joshua Kimmich, Raphael Guerreiro und Coman veredelte. Für den Engländer war es schon Saisontreffer Nummer elf.

Dass es aus Union-Sicht nicht noch schlimmer wurde, lag daran, dass Kompany munter durchwechselte und die Bayern auch merklich einen Gang zurückschalteten. Die Berliner taten zudem alles dafür, dass das Ergebnis nicht völlig aus den Fugen geriet. Ein schlechtes Spiel machten sie defensiv nämlich nicht, gegen die Bayern war nur kein Kraut gewachsen.

Bayern in Hamburg, Union Berlin gegen Freiburg

Für die Bayern geht es am kommenden Spieltag zum FC St. Pauli (09.11.2024, 15.30 Uhr). Einen Tag zuvor empfängt Union Berlin den SC Freiburg (20.30 Uhr).