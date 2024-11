Zweiter Saisonsieg St. Pauli zerrt Hoffenheim in die Abstiegszone Stand: 02.11.2024 20:18 Uhr

Der FC St. Pauli hat mit einem Auswärtssieg bei der TSG 1899 Hoffenheim den zweiten Saisonsieg gefeiert und zog im Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga an der TSG vorbei.

St. Pauli steht durch das 2:0 (1:0) nun auf Platz 15 und verdrängte Hoffenheim auf den Relegationsplatz, beide Teams haben acht Punkte. Oladapo Afolayan (20. Minute) und Andreas Albers (90.+3) erzielten die Tore.

Bei Hoffenheim endete eine kleine Serie von drei Bundesligaspielen ohne Niederlage - der Europa-League-Teilnehmer steckt tief im Abstiegskampf. "Wir haben viel zu behäbig, viel zu langsam gespielt, um den Gegner in Schwierigkeiten zu bringen" , sagte Hoffenheims Trainer Pellegrino Matarazzo im ARD-Hörfunk. "Das war nicht gut genug." Hoffenheims Mittelfeldspiele Florian Grillitsch sagte: "Wir hatten mehr Spielanteile, aber nicht immer geweinnt der mit mehr Spielanteilen."

Für St. Pauli war es nach dem 3:0 in Freiburg der zweite Saisonsieg. Platz 15 sei "eine schöne Momentaufnahme" , sagte St. Paulis Trainer Alexander Blessin, doch die Saison sei noch lang. "Wenn das am 34. Spieltag so aussieht, dann können wir was trinken."

St. Pauli effizient zur Führung gegen Hoffenheim

St. Pauli ging in der ersten Hälfte durch seinen ersten und einzigen Schuss aufs Tor in Führung. Eric Smith spielte Jackson Irvine frei, der von rechts flankte und so Afolayan bediente - seine Direktabnahme flog ins rechte Eck (20.).

St. Paulis Torschütze Oladapo Afolayan (r.) bejubelt seinen Treffer

Hoffenheim war in der ersten Hälfte weitgehend feldüberlegen, aber oft harmlos. Die beste Chance zum Ausgleich ließ Anton Stach liegen (22.).

Konter in der Nachspielzeit sichert St. Paulis Auswärtssieg

St. Pauli spielte nach der Pause gefährliche Konter. In der 47. Minute traf Morgan Guilavogui am Ende eines Gegenstoßes den Pfosten. In der 55. Minute musste TSG-Torwart Oliver Baumann gegen Guilavogui parieren.

Hoffenheims Tom Bischof hatte die beste Chance zum Ausgleich, scheiterte mit seinem Schuss aber an St. Paulis Torwart Nikola Vasilj (75.). Bei einem weiteren Konter machte St. Pauli den Sieg klar: Irvine spielte Albers frei, der zur Entscheidung traf (90.+3).

St. Paulis Andreas Albers erzielt das 2:0 gegen die TSG Hoffenheim.

Hoffenheim nun gegen Lyon und in Augsburg, St. Pauli gegen die Bayern

Hoffenheim empfängt nun zunächst in der Europa League Olympique Lyon am Donnerstag (07.11.2024, 21 Uhr) und spielt dann sonntags in Augsburg (15.30 Uhr). St. Pauli trifft am Samstag zu Hause auf den FC Bayern (15.30 Uhr).