Matarazzo wirft nach dem 2:1 gegen Nürnberg im Pokal hingegen die Rotationsmaschine an und wechselt fünf Mal. So verteidigt Nsoki für Akpoguma. Im Vierer-Mittelfeld der TSG behält nur Grillitsch seinen Startplatz. Gendrey und Prass sind statt Kadeřábek und Jurásek die Schienenspieler, Bischof läuft zentral für Tohumcu auf. Offensiv spielt zudem wieder Kramarić anstelle von Tabakovic.

Blessin nimmt im Vergleich zur 2:4-Pokalniederlage in Leipzig nur eine Änderung an seiner Startformation vor. Im zentralen Mittelfeld läuft Boukhalfa für Wagner auf.

Die beiden Trainer kennen sich gut, Pellegrino Matarazzo und Alexander Blessin haben im Jahr 2016 gemeinsam den DFB-Trainerlehrgang abgeschlossen.

Gegen Aufsteiger präsentierte sich Hoffenheim in den letzten beiden Jahren stets souverän. In den vergangenen acht Duellen mit Aufsteigern blieb die TSG ungeschlagen (6S, 2U). In dieser Spielzeit gewann sie etwa beim Ligaauftakt zu Hause gegen Kiel 3:2.

Vier Paarungen gab es zwischen St. Pauli und Hoffenheim, alle liegen bereits mehr als eine Dekade zurück. In Hoffenheims Zweitliga-Saison 2007/08 konnte der spätere Aufsteiger keinen Sieg gegen St. Pauli einfahren, spielte zu Hause 1:1 unentschieden und verlor auswärts in Hamburg mit 1:3. Nachdem St. Pauli zwei Jahre später für eine Saison in die Bundesliga folgte, siegte 2010/11 die TSG am Millerntor mit 1:0 und spielte in Sinsheim 2:2 remis. Insgesamt ist die Bilanz somit ausgeglichen.

In der Liga haben die St. Paulianer dem Schlusslicht VfL Bochum sowie Mit-Aufsteiger Holstein Kiel voraus, dass sie bereits einen Sieg bejubelt haben. Nach dem 3:0-Auswärtserfolg beim SC Freiburg hatte St. Pauli beim Heimspiel gegen Mainz (0:3) sowie trotz spätem Ausgleichstreffer in Dortmund (1:2) jedoch das Nachsehen. Gegen Wolfsburg am vergangenen Samstag erkämpfte sich der Kiezklub zwar immerhin einen weiteren Punkt, ließ beim 0:0 am Millerntor aber weiterhin das erste Heimtor, geschweige denn den ersten Heimsieg missen.

St. Pauli musste im Pokalwettbewerb in Leipzig die Segel streichen. Zur Halbzeitpause lagen die Kiezkicker gegen starke Leipziger bereits mit 1:3 zurück. Smiths Anschlusstreffer, der im Hamburger Lager nochmal Hoffnung aufkeimen ließ, konterte Nusa für RB zum 4:2-Endstand.

Unter der Woche haben sich die Hoffenheimer in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FC Nürnberg zu einem 2:1-Heimsieg gemüht. Gegen den Zweitligisten nutzte die TSG zwei Ecken und löste mit dem knappen Sieg das Achtelfinalticket.

In der Liga ist die enorm schwach gestartete TSG Hoffenheim aktuell drei Spiele in Serie ungeschlagen. Nach zufriedenstellenden Ergebnissen beim Vizemeister aus Stuttgart (1:1) sowie gegen den Tabellenletzten VfL Bochum (3:1) trennten sich die Kraichgauer am vergangenen Wochenende torlos vom 1. FC Heidenheim. Mit dem 0:0 konnte sich Hoffenheim glücklich schätzen, denn der Gastgeber aus Heidenheim hatte die besseren Chancen - allen voran mit Breunigs hundertprozentiger Gelegenheit.