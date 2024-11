Fußball | Bundesliga Es gibt nichts schönzureden: RB verliert verdient beim BVB Stand: 03.11.2024 11:11 Uhr

Serie gerissen, Spiel verloren - und zwar verdient: Nach der Niederlage von RB Leipzig beim kriselnden BVB gab es keine zwei Meinungen. "Dortmund war schärfer als wir", bringt es Marco Rose auf den Punkt.

Dortmund geht personell seit Wochen auf dem Zahnfleisch, musste nach 120 Pokalminuten in Wolfsburg die Segel streichen und erntete mediale Kritik. RB Leipzig erwischte die Schwarz-Gelben eigentlich zu einem günstigen Zeitpunkt. Eigentlich. Dass angeschlagene Boxer die gefährlichsten sind, bekam die Elf von Marco Rose im Topspiel des 9. Spieltages eindrucksvoll zu spüren.

Erste Saisonniederlage für RB

Der BVB verdiente sich den 2:1-Sieg - es war die erste Niederlage für RB nach 19 Spielen in der Bundesliga - mit Leidenschaft, Herzblut und Biss. "Dortmund war schärfer als wir, handlungsschneller, war sauberer mit dem Ball, hat bessere Entscheidungen getroffen", kannte Rose, der den BVB zwischen 2021 und 2022 trainierte, neidlos an.

Seine Mannschaft sei "einfach nicht gut genug" gewesen. "Den Willen spreche ich meiner Mannschaft nicht ab, aber in der Umsetzung war das heute keine gute Leistung." Ausklammern mochte Rose nur zwei, drei Spieler. "Pete (Gulacsi; d.Red.) hat ein sehr starkes Spiel gemacht, und Willi (Orban, d.Red.) auch, zwei, drei Jungs hatten noch Normalform, aber ansonsten war es heute auch als Mannschaft nicht gut genug."

Nico Schlotterbeck und Maximilian Beier jubeln, die Spieler von RB Leipzig sind bedient.

Gulacsi - "Einfach keine gute Leistung"

Dabei nutzte RB die erste Chance zur Führung. Doch das Tor von Benjamin Sesko brachte keinerlei Ruhe ins Spiel mit Ball. Es fehlte einfach an Offensivgefahr. Dortmund drehte das Spiel verdient, weitere Gegentore verhinderte Torwart Peter Gulacsi. "Wir hatten zu viele Ballverluste. Es ärgert mich, dass wir das Spiel nach der Führung nicht besser kontrolliert haben. Es war einfach keine gute Leistung", sagte der Routinier.

Rose ärgerte sich indes über die vertane Chance, Borussia Dortmund in der Tabelle zu distanzieren. "Das war in allen Belangen nicht gut gemacht", sagte er. Viel Zeit zum Ärgern bleibt nicht, am Dienstag muss RB in der Champions League bei Celtic Glasgow bestehen. "Wir müssen uns schnell und gut regenerieren", so Rose und weiter: "Am Dienstag müssen wir es besser machen, wenn wir eine Chance auf Punkte haben wollen."

Sanny Stephan