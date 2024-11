6. Gittens wird mit einem langen Ball auf den linken Flügel geschickt, zieht in die Mitte und in den Strafraum und zieht ab. Klostermann ist da und blockt.

5. Baumgartner nimmt nach einem hohen Ballgewinn mal etwas Tempo auf, wird aber noch vor dem Sechzehner von Can gestoppt.

2. Wie erwartet fungiert Groß erneut als Rechtsverteidiger. Nmecha verteidigt als Sechser vor der Kette, Brandt und Sabitzer etwas weiter vorne. RB hat zu Beginn viel Ballbesitz.

1. Die Gäste aus Leipzig stoßen an und werden mit einem schrillenden Pfeifkonzert von den BVB-Fans begrüßt.

1. Spielbeginn

Im natürlich ausverkauften Signal-Iduna-Park wird Tobias Stieler die Partie leiten und von Mark Borsch und Marcel Unger an den Seitenlinien unterstützt. Als VAR-Assistent fungiert Tobias Welz. Die Spieler haben den Rasen betreten, in wenigen Momenten geht es los. Viel Spaß!

Auf der Gegenseite gibt sich Rose im Vorfeld selbstbewusst: "Wir haben in der Bundesliga eine hervorragende Form und Ergebnisse im Rücken. Wir sind grundsätzlich gut drauf und haben Selbstvertrauen. Und das wollen wir mitnehmen in das Spiel. Wir wollen mit Überzeugung spielen, mit Vertrauen und viel Energie“. Die vor dem Spieltag punktgleichen Bayern (3:0 gegen Union) haben vorgelegt, RB kann mit einem Sieg in Dortmund wieder nach Punkten gleichziehen. Der BVB - derzeit nur auf Rang acht - könnte mit einem Dreier zumindest bis morgen auf Rang fünf springen.

Şahin betont am Sky-Mikrofon die Schlagkräftigkeit seiner ersten Elf, auch wenn er es bedauere, von der Bank nicht so wie gewohnt nachlegen zu können. Der BVB-Coach setzt insbesondere auf die Heimstärke und den Support der Gelben Wand.

Von bisher acht Bundesliga-Heimspielen gegen RB Leipzig konnte der BVB vier Partien gewinnen, hat aber auch bereits drei Mal gegen die Roten Bullen vor heimischer Kulisse verloren (ein Unentschieden). Das letzte Aufeinandertreffen vergangene Saison lief aus BVB-Sicht besonders bitter: Nach über 70 Minuten in Unterzahl nach einer Notbremse von Hummels unterlag Dortmund 2:3.

Auch die Gäste aus Leipzig müssen auf drei potenzielle Stammspieler im Kader verzichten - Schlager, Raum und Xavi Simons fallen noch länger aus. Dafür sind die fraglichen Openda, Seiwald und Ouédraogo rechtzeitig fit geworden. Bei Top-Stürmer Openda reicht es sogar für die Startelf, Seiwald und Ouédraogo finden sich zunächst auf der Bank ein. Im Pokal hatte Rose etwas durchrotiert, sodass es im Vergleich zum 4:2 gegen St. Pauli fünf Änderungen in der Anfangsfomation gibt: Gulácsi, Haidara, Nusa, Šeško und eben Openda ersetzen Vandevoordt, Bitshiabu, Kampl, André Silva und Poulsen. RB geht das Topspiel demnach mit einer durchaus offensiven Ausrichtung an.

Ein Blick aufs Personal: Zur sportlichen Krise kommt beim BVB auch noch eine etlich lange Verletztenliste. Mit Stammtorwart Kobel, Anton, Süle, Ryerson, Reyna, Yan Couto, Wätjen, Duranville und Adeyemi fehlen Şahin gleich neun Akteure - zudem ist Kabar nach seiner Gelb-Roten Karte beim Bundesligadebüt in Augsburg gesperrt. Vor allem in der Defensive ergeben sich große Probleme, sodass Can und Groß in der Viererkette aushelfen dürften. Im Vergleich zur Pokal-Pleite in Wolfsburg ergeben sich zwei Änderungen in der Startelf: Meyer und Sabitzer ersetzen Kobel (verletzt) und Malen (Bank). Mit Azhil, Campbell, Elongo-Yombo, Jessen, Lührs, Mané und Paulina befinden sich gleich sieben Spieler auf der Bank, die eigentlich dem Kader der zweiten Mannschaft oder der U19 angehören.

Ganz anders sieht es bei den Gästen aus Leipzig aus, die als einziges Team neben den Bayern in der Liga noch ungeschlagen sind sich vor allem auf eine gefestigte Defensive verlassen können. In den ersten acht Partien kassierte das Team von Marco Rose lediglich drei (!) Gegentreffer. Auch im DFB-Pokal (4:2 gegen St. Pauli) zog RB ins Achtelfinale ein, lediglich in der Champions League läuft es mit drei Niederlagen aus drei Partien noch gar nicht. Dort trafen die Roten Bullen mit Atletico Madrid, Juventus Turin und Liverpool zugegebenermaßen aber auch auf einige Hochkaräter.

Der BVB steht nach der jüngsten Negativserie extrem unter Druck, auch für Nuri Şahin wird es langsam eng. Schon drei Niederlagen - alle auswärts in Stuttgart, bei Union und in Augsburg - kassierten die Dortmunder in der Liga. Hinzu kommt das enttäuschende Ausscheiden im DFB-Pokal in Wolfsburg. Auf eines konnte sich Schwarz-Gelb allerdings verlassen und das ist die Heimstärke. Alle vier Bundesliga-Heimspiele gewann die Şahin-Elf, die Gegner waren mit Frankfurt, Heidenheim, Bochum und St. Pauli allerdings nicht allzu namhaft.