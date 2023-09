buten un binnen Werder-Frauen starten mit deutlichem Sieg in die neue Handball-Saison Stand: 10.09.2023 16:03 Uhr

Überraschend klar gewannen die Bremerinnen in der 2. Bundesliga mit 35:29 gegen den HC Rödertal. Coach Timm Dietrich glaubt, dass es häufiger Spektakel geben wird.

Von Karsten Lübben und Dino Bernabeo

Werders Handball-Frauen sind mit einem Sieg in die neue Saison in der 2. Bundesliga gestartet. Nach dem enttäuschenden Aus im DHB-Pokal bei den Handball-Luchsen Buchholz 08-Rosengarten (24:29) gelang am Samstag beim Liga-Auftakt in der Klaus-Dieter-Fischer Halle ein 35:29-Erfolg gegen den HC Rödertal. "Das ist einfach nur geil. Ich glaube, das haben wir alle nicht erwartet", freute sich Kreisläuferin Alina Defayay im Anschluss im Gespräch mit buten un binnen.

Vor allem in der ersten Halbzeit legten die Bremerinnen einen starken Auftritt hin. Über 10:6 und 15:10 ging es mit einem 21:13 in die Pause. Trotz der komfortablen Acht-Tore-Führung geriet Werders Sieg allerdings im zweiten Durchgang noch in Gefahr. Rödertal gab sich nicht vorzeitig auf und kam zwischenzeitlich wieder in Schlagdistanz. Verlassen konnten die Bremerinnen sich jedoch auf Torhüterin Wioleta Pajak, die mehrere gefährliche Situationen entschärfte.

Das ist einfach nur geil. Wir haben gut gespielt, gut geworfen. Alles hat geklappt.

(Wioleta Pajak)

Dittrich: "Wollen mit viel Tempo nach vorne spielen"

Von Coach Timm Dietrich erhielt Pajak gar ein Sonderlob. Dittrich setzte mehrmals auf "Empty Goal". Dies bedeutet, dass er die Torhüterin rausnimmt, um in der Offensive mit einer weiteren Spielerin angreifen zu können. Hierdurch kassierte Werder mitunter auch leichte Gegentore. Dies nimmt Dietrich für seinen Spielstil jedoch hin. Mit seinem Team will er schnellen Handball spielen. Dadurch können zwischendurch auch immer einmal Fehler passieren.

Ich hätte natürlich gerne weniger Gegentore. Ich glaube aber schon, dass das eine Gesamttoranzahl ist, die wir öfter sehen werden. Wir wollen mit viel Tempo nach vorne spielen. Das haben wir über weite Stecken gut gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir dann ein, zwei Tore zu leicht kassiert.

(Timm Dittrich)

Die ersten Punkte gegen den Abstieg für Werder

Die Rödertalerinnen durften kurz vor Schluss beim 28:31 in der 57. Minute nochmal hoffen, ehe die Bremerinnen durch Denise Engelke per Siebenmeter, Madita Probst, Mathilda Häberle und Defayay die Führung zum 35:28 für Werder ausbauten. Fünf Sekunden vor dem traf Fabienne Büch noch zum 29:35-Endstand für Rödertal.

"Mit plus sechs gegen Rödertal, die sicherlich oben angreifen werden, ist ein überragendes Ergebnis", sagte Dietrich mit einem Grinsen im Gesicht. "Das sind zwei Punkte, die wir nicht fest eingeplant haben." Als Ziel haben die Bremerinnen in dieser Saison erneut den Klassenerhalt ausgeben. Ihr nächstes Spiel bestreiten sie am Samstag um 18 Uhr bei der SG 09 Kirchhof.

Mehr zum Thema:

Gegen den HC Rödertal gewannen sie am Samstagabend mit 35:29.

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 11. September 2023, 18:06 Uhr