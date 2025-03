buten un binnen Sohn von Ex-Werder-Spieler in die Handball-Nationalmannschaft berufen Stand: 12.03.2025 12:26 Uhr

Bundestrainer Gislason nominiert für die kommenden Länderspiele Miro Schluroff vom VfL Gummersbach. Der 24-Jährige Schluroff hatte in Bremen das Handballspielen für sich entdeckt.

Schluroffs Nominierung ist eine Reaktion des Deutschen Handballbunds (DHB) auf die verletzungs- und krankheitsbedingten Personalsorgen im Kreise der deutschen Nationalmannschaft. In Rückraumspieler Schluroff, der in der Jugend bei beim ATSV Habenhausen und beim HC Bremen Handball spielte, bekommt Bundestrainer Alfred Gislason einen formstarken Spieler in seinen Kader: Der Rechtshänder ist aktuell der zweitbeste Torschütze des VfL Gummersbach (78 Treffer in 21 Ligaspielen).

Zunächst nimmt Schluroff mit den weiteren Nominierten an einem DHB-Lehrgang teil, dann spielt die deutsche Mannschaft in der EM-Qualifikation am Donnerstag und am Samstag gegen Österreich. Das erste Aufeinandertreffen findet in Wien statt, das zweite in Hannover. "Ich bin natürlich mega froh, dass ich diese Chance bekomme und möchte sie natürlich nutzen", teilte Schluroff dem VfL Gummersbach mit.

Freude bei Gummersbachs Verantwortlichen

Gummersbachs Geschäftsführer Christoph Schindler freut sich über die Berufung seines Spielers: "Insgesamt zeigt seine Entwicklung in den letzten Monaten permanent nach oben, deswegen ist die Nominierung für die Nationalmannschaft nur die logische Konsequenz und eine Bestätigung für seine Leistungen." Diese Meinung teilt auch VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson.

Ich freue mich extrem für Miro. Man hat wieder gemerkt, wie schnell es im Profisport gehen kann und dass er jetzt auf dem Weg zur Nationalmannschaft ist, macht uns beim VfL extrem stolz!

(Gummersbach-Trainer Sigurdsson über Schluroffs DHB-Nominierung)

Schluroffs Vater ist kein Unbekannter in Bremen

Schluroffs Vater Lars Unger (l.) im Dress des SV Werder beim Spiel gegen den FC Bayern München.

Schluroff, geboren im österreichischen Bregenz, ist der Sohn des einstigen Werder-Fußballers Lars Unger. Der heute 52-jährige Unger spielte zwischen 1991 und 1997 für die Profis sowie für die Amateure des SV Werder. Er holte mit Werder 1992 den Europapokal der Pokalsieger, 1993 die Deutsche Meisterschaft und 1994 den DFB-Pokal. Bei der Geburt seines Sohns Miro im Jahr 2000 war Unger in Österreich aktiv.

Neben Ungers Sohn Miro ist auch Tochter Tony eine erfolgreiche Handballerin. Tony Schluroff spielt für den niedersächsischen Handball-Regionalligisten TV Oyten (Landkreis Verden).

