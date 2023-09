buten un binnen Pinguins verlieren 3:4 nach Verlängerung zum Eishockey-Saisonstart Stand: 15.09.2023 22:12 Uhr

Die Fischtown Pinguins sind im ersten Saisonspiel in Straubing knapp am Sieg vorbei geschrammt. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit führten die Bremerhavener noch.

Von Petra Philippsen

Fünf Minuten, bevor die Sirene ertönte, gab es auf dem Eis die kalte Dusche für die Fischtown Pinguins. Das Team von Trainer Thomas Popiesch hatte in diesem letzten Drittel in Straubing mit 3:2 geführt – doch dann gelang Marcel Brandt unter tosendem Jubel der 4.600 Eishockey-Fans in der Halle der Ausgleich für die Tigers. Die Uhr tickte runter, es ging in die Verlängerung.

Maximal fünf Minuten lang ging es nun Drei gegen Drei – doch es dauerte keine drei Minuten, da hatte der Ex-Bremerhavener Philip Samuelsson seinen alten Teamkollegen mit dem 4:3-Treffer den finalen Nackenschlag versetzt. In einer guten Partie, die lange Zeit hin und her wogte, mussten sich die Fischtown Pinguins schließlich mit einem Punkt zum Auftakt der neuen Saison begnügen.

Wenigstens haben wir den einen Punkt geholt, aber eigentlich auch schade, dass es nur ein Punkt war. Leicht ist es nie in Straubing. Wir haben trotzdem einen ordentlichen Start hingelegt.

(Pinguins-Profi Philip Bruggisser bei Magenta TV)

Pinguins gingen zwei Mal in Führung

Zwei Mal gingen die Bremerhavener am Freitagabend in Führung, doch für den ersten Sieg reichte es am Ende nicht. Die Treffer für die Pinguins erzielten Ziga Jegli, Markus Vikingstad und Phillip Bruggisser. Die nächste Chance auf die ersten drei Punkte haben die Bremerhavener am Sonntag ab 14 Uhr im Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg.

Tore: 0:1 Jeglic (24. Minute), 1:1 Müller (28. Minute), 2:1 Sheehy (30, Minute), 2:2 Vikingstad (40. Minute), 2:3 Bruggisser (41. Minute), 3:3 Brandt (55. Minute), 4:3 Samuelsson (63. Minute)

