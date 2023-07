buten un binnen Kein Protest nach Skandalspiel: Tura Bremen ist Meister und steigt auf Stand: 11.07.2023 18:50 Uhr

Das Zittern hat für die Mannschaft aus Gröpelingen ein Ende: Der Bremer Fußball Verband ließ die Einspruchsfrist verstreichen und so spielt Tura nun in der Bremen-Liga.

Von Pascale Ciesla

Gefeiert wie die Meister haben die Spieler von Tura Bremen schon vor knapp zwei Wochen. Seit Dienstag ist auch endgültig sicher: Die Mannschaft aus Gröpelingen spielt in der neuen Saison in der Bremen-Liga mit.

Für den Verein Tura ist das ein Riesenerfolg, weil sie seit 2008 nicht mehr dabei waren und in den letzten fünf, sechs Jahren immer relativ knapp gescheitert sind. Die Freude im Verein ist wahnsinnig groß. Ich habe noch nie so viele glückliche Menschen auf einen Haufen gesehen.

(Tura-Trainer Steffen Dieckermann im Sportblitz)

Dass erst seit dem 11. Juli der Aufstieg Turas wirklich perfekt ist, liegt an der Einspruchsfrist, die am Montag um Mitternacht ausgelaufen ist. Bis dahin hätte der Bremer Fußball Verband (BFV) Einspruch einlegen können, tat es jedoch nicht.

BFV war gegen Wiederholungsspiel

Der verzögerte Tura- Aufstieg ist eine komplizierte Geschichte: Ende April wurde das Spiel zwischen Hastedt und Tura abgebrochen – nach zwei Roten Karten, Tumulten, Polizeieinsatz. Nach zwei Urteilen des Sportgerichts durfte das Spiel der Landesligisten wiederholt werden. Das ärgerte den Bremer Fußballverband.

Dieser hatte keinen Grund gesehen, das Spiel abzubrechen. Durch den Sieg im Wiederholungsspiel Ende Juni schob sich Tura Bremen in der Tabelle von Platz drei auf eins vor – und wurde so plötzlich Meister und Aufsteiger.

Keine Sommerpause, keine Neuen für Tura

Tura-Trainer Steffen Dieckermann freut sich über den Aufstieg in die 5. Liga – trotz aller Hindernisse.

Ungeplant geht es jetzt in die 5. Liga, die Bremen-Liga. Ohne Sommerpause, ohne Neuzugänge – schließlich gab es keine Planungssicherheit. "Ich hätte so oder so nach dieser Saison keinen Spieler vor die Tür gesetzt", betonte Trainer Dieckermann: "Denn das eine echt emotionale Achterbahnfahrt. Vielleicht kriegen wir noch den einen oder anderen Spieler dazu. Aber ich sage, das müsste auch mit meiner jetzigen Truppe reichen."

Und einen Nachteil, so fügte Dieckermann hinzu, sehe er für seine Mannschaft durch die fehlende Sommerpause auch nicht. Schließlich hätten seine Spieler nach dieser turbulenten Saison genug Ausdauer. Die Bremen-Liga startet am 11. August und Tura Bremen ist mit dabei.

