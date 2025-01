buten un binnen Diese Bremerin trainiert auch mit 91 Jahren noch die Tura-Turnerinnen Stand: 07.01.2025 17:15 Uhr

Auch im hohen Alter zieht es Helga Wohlers noch regelmäßig in die Turnhalle. Schon seit 50 Jahren treiben die "Hupfdohlen" von Tura Bremen gemeinsam Sport.

Jeden Mittwoch macht Helga Wohlers sich auf den Weg zur Sporthalle – und das bereits seit einem halben Jahrhundert. "Tura ist mein Leben", erzählt Wohlers im Gespräch mit buten un binnen. "Irgendwie bin ich mit dem Verein verbunden. Ich hab immer gesagt: 'Meine Löffel leg ich in der Halle ab'."

Helga Wohlers trainiert die "Hupfdohlen" von Tura Bremen.

Bei den Sternen des Sports – einer Auszeichnung für gesellschaftliches Engagement in Sportvereinen – hat Tura Bremen als Bremer Landessieger bereit des Silbernen Stern des Sports sicher. Nun hofft der Klub am 20. Januar beim Bundesfinale in Berlin auf einen Stern des Sports in Gold.

2.300 Mitglieder betreiben bei dem Klub aus dem Stadtteil Gröpelingen regelmäßig Sport. In diesem Jahr feiert Tura seinen 130. Geburtstag. Wohlers ist seit 1948 Tura-Mitglied. Trotz des hohen Alters geht sie bei den "Hupfdohlen" voran. Knapp 30 Frauen sind jedes Mal dabei. Stolz blickt sie auf ein Bild der Gruppe von vor 25 Jahren. Gemeinsam sind sie alt geworden.

Wohlers genießt die Gemeinschaft

"Das ist wirklich Wahnsinn, wenn man sich überlegt, wie wir damals aussehen", blickt Gerda Ehlers aus der Turngruppe zurück. "Aber es ist ein toller Zusammenhalt." Auch Barbara Bitzer findet regelmäßig den Weg in die Turnhalle. Selbst dann, wenn sie im Sommer eigentlich lieber im Garten sitzen möchte. Und auch dann, wenn sie sich bei "Schietwetter" mit dem Fahrrad auf den Weg mache muss.

“Ich kenne die alle aus der Muckibude hier", berichtet Wohlers über das Vereinsleben. Besonders stolz macht sie, dass nicht alle ihrer "Hupfdohlen" direkt aus Gröpelingen kommen, sondern den Weg auf sich nehmen, um dabei zu sein. Die Gemeinschaft in ihrer Gruppe ist ihr wichtig, denn: So wichtig wie der Sport ist im Anschluss auch der gemeinsame Klönschnack.

