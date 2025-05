Tennis am Rothenbaum Daniel Altmaier scheidet früh aus Stand: 20.05.2025 20:05 Uhr

Daniel Altmaier hat beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum die zweite Runde verpasst. Der 66. der Weltrangliste verlor am Dienstag klar mit 3:6, 3:6 gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime und kassierte auf ATP-Ebene die dritte Erstrundenniederlage in Folge. In der Hansestadt bleibt der Viertelfinaleinzug 2023 sein bestes Ergebnis.

Der beim Hamburger Sandplatzturnier auf Platz sechs gesetzte Auger-Aliassime zeigte gegen den gebürtigen Kempener von Beginn an eine souveräne Leistung. Der Kanadier breakte Altmaier bei dessen erstem Aufschlagsspiel und sicherte sich so eine frühe 2:0-Führung. Diesem Break lief Altmaier in der Folge den ganzen ersten Satz hinterher und fand gegen präzisen und kraftvollen Service seines Gegners selten die geeigneten Mittel.

Der erste Satz endete so wie er begann - mit einem Break von Auger-Aliassime. Der Kanadier nahm Altmaier das zweite Aufschlagspiel des Durchgangs ab und sicherte sich so das 6:3.

Altmaiers Mut wird nicht belohnt

Altmaier spielte dennoch weiter mutiges Tennis, hatte allerdings in engen Situationen das Glück nicht auf seiner Seite. Dies änderte sich auch im zweiten Satz nicht. Auger-Aliassime nahm dem 26-Jährigen erneut seinen ersten Service ab und führte schnell wieder mit 3:0. Beim Stand von 2:4 aus Sicht Altmaiers hatte der Kempener seinen ersten Breakingball der Partie, den er jedoch nicht nutzen konnte. Auger-Aliassime zeigte keine Nerven, holte sich auch den zweiten Satz mit 6:3 und damit den Sieg.

Zverev und Engel spielen am Mittwoch

Am Mittwoch trifft Lokalmatador Alexander Zverev in einer Heimatstadt (nicht vor 16 Uhr) in der zweiten Runde auf den Franzosen Alexandre Muller. Es ist das dritte Aufeinandertreffen der beiden Spieler, bisher konnte der 28 Jahre alte Olympiasieger alle Duelle gegen Muller gewinnen und gab zudem keinen Satz ab. Zuvor (12 Uhr) trifft der erst 17 Jahre Justin Engel nach seinem Erfolg gegen Routinier Jan-Lennard Struff auf den favorisierten Russen Andrey Rublev.

