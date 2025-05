Datenanalyse Tore, Tempo, Fouls und Pässe - Die Bundesliga-Saison in Zahlen Stand: 18.05.2025 14:47 Uhr

Wer waren die auffälligsten Spieler in der Fußball-Bundesliga? Der FC Bayern ist mehrfach vertreten, ebenso RB Leipzig. Und natürlich darf Tim Kleindienst nicht fehlen. Die Datenanalyse zur Saison 2024/2025.

Die meisten Tore: Harry Kane (FC Bayern) - 26

Zweite Bundesliga-Saison, zweite Torjägerkanone für den englischen Mittelstürmer: 36 Mal traf er in der vergangenen Saison, in dieser Spielzeit "nur" 26 Mal. Viel wichtiger für Kane ist jedoch, dass er Meister mit den Bayern wurde und damit seinen ersten großen Titel gewann.

Die meisten Scorer-Punkte: Harry Kane - 36

Kanes Abschlussqualität ist in der Bundesliga herausragend, vor allem vom Elfmeterpunkt. Doch auch als Vorbereiter tritt er regelmäßig in Erscheinung, was zehn Assists belegen.

Die meisten Vorlagen: Michael Olise (FC Bayern) - 15

Der Franzose kam in der Sommerpause zum FC Bayern und entwickelte sich direkt zur erhofften Verstärkung. Neben seinen 15 Assists erzielte er auch noch zwölf Tore. Das ergibt die höchste Pep-Guardiola-Kategorie: top, top, top.

Die meisten Zweikämpfe: Tim Kleindienst (Bor. Mönchengladbach ) - 837

Wer sonst sollte diese Rubrik anführen? Schon in Heidenheim war Kleindienst - ob in Liga eins oder zwei - der aktivste Profi, wenn es um direkte Duelle ging. Das hat sich in Mönchengladbach nicht geändert.

Die meisten gewonnenen Zweikämpfe: Ibrahima Sissoko (VfL Bochum) - 388

Bochums Defensivspieler gewann die meisten direkten Duelle im Laufe dieser Saison. Geholfen hat es dem VfL nur bedingt. Er stieg als Tabellenletzter ab.

Die meisten angekommenen Pässe: Joshua Kimmich (FC Bayern) - 3.269

Bayern ist wieder Meister - und Kimmich unter Coach Vincent Kompany zurück auf seiner Lieblingsposition im defensiven Mittelfeld. Das macht sich besonders in seiner Pass-Statistik bemerkbar: Im Schnitt bringt der DFB-Kapitän knapp 100 Pässe pro Partie zum eigenen Mitspieler.

Die meisten Fehlpässe: Anthony Caci (Mainz 05) - 467

Klassischer Mainz-05-Fußball zeichnet sich vor allem durch Einsatz, Tempo und Leidenschaft aus. Das Spielerische kann da schon einmal zu kurz kommen. Deshalb überrascht es nicht, dass mit dem Franzosen Caci ein Mainzer die Fehlpass-Statistik anführt.

Die meisten Torschüsse: Hugo Ekitiké (Eintracht Frankfurt) - 115

In Frankfurt können die Zuschauer seit Jahren außergewöhnlich gute Stürmer bewundern. Der 22 Jahre alte Franzose reiht sich in diese Riege nahtlos ein. Niemand visiert öfter das gegnerische Tor an. 15 Mal traf Ekitiké bei 115 Versuchen - die Effektivität kann er noch verbessern.

Die meisten Torschüsse ohne Tor: Jackson Irvine (FC St. Pauli) / Maximilian Wittek (VfL Bochum) - 41

St. Paulis Kapitän führte die Pechvogel-Kategorie bis zum letzten Spieltag alleine an. Chancen gab es genug für Irvine, seinen ersten Bundesliga-Treffer zu markieren. Doch anders als in der Aufstiegssaison (6 Tore) wollte der Ball einfach nicht den Weg ins Tor finden.

Wittek gewann zwar mit seinem VfL zum Saisonabschluss am Millerntor. Doch da er selbst nicht traf, zog er mit Irvine noch gleich.

Top-Speed: Jean-Mattéo Bahoya (Eintracht Frankfurt) - 37,16 km/h

Der nächste Franzose mit einem Top-Wert: Bahoya lief den Tempo-Rekord beim Auswärtsspiel in Bochum am 26. Spieltag. Dort erzielte er auch seinen ersten Bundesliga-Treffer.

Die meisten Sprints: Ridle Baku (RB Leipzig) - 1.031

Der Außenbahnspieler war schon zu Wolfsburger Zeiten einer der fleißigsten Sprinter der Liga. Das hat sich auch bei den Rasenballern aus Leipzig nicht geändert.

Die meisten Fouls: Sissoko (Bochum) - 75

Immer mittendrin, aber nicht immer fair: Sissoko gewann nicht nur die meisten Zweikämpfe, sondern spielte auch am häufigsten Foul.

Am häufigsten gefoult worden: Lois Openda (RB Leipzig) - 77

Der Angreifer musste mehr einstecken als jeder andere in der Bundesliga. 77 Mal entschieden die Unparteiischen auf Foul am Leipziger Stürmer.

Gehaltene Torschüsse: Peter Gulacsi (RB Leipzig) - 109

Dass RB die Saison auf dem enttäuschenden siebten Platz beendete, lag vor allem an der fehlenden Offensivqualität. Defensiv lief es nicht überragend, aber ordentlich, was zu einem großen Teil an Gulacsi und seinen starken Leistungen lag.

Die meisten Aluminium-Treffer: 4 Spieler gleichauf mit 4 Treffern

Pechvogel-Kategorie, Teil 2: Vier Spieler teilen sich Rang eins, wenn es um Pfosten- und Lattentreffer geht: Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Serge Gnabry (FC Bayern), Ekitiké (Frankfurt) und der Wolfsburger Patrick Wimmer.

Am häufigsten im Abseits: Openda (RB Leipzig) - 29

Opendas Top-Speed liegt nur knapp unter dem Liga-Bestwert von Bahoya. Häufig ist der Belgier aber einen Schritt zu schnell in der jeweiligen Spielsituation. 29 Mal lief Openda ins Abseits.

Die meisten Ballverluste: Mitchell Weiser (Werder Bremen) - 473

Werders Außenbahnspieler verlor durchschnittlich fast 15 Mal pro Partie den Ball - Rang eins in dieser Kategorie, die man nicht gerne anführt.

Die meisten gelaufenen Kilometer: Kaishu Sano (Mainz 05) - 393,65 km

Mainz-Fußball erfordert hohen Aufwand (siehe oben). So verwundert es nicht, dass ein 05er auch die meisten Kilometer abspulte.

Die meisten Minuten: Michael Zetterer (Werder Bremen) - 3.363

Rechnet man die tatsächlich gespielten Minuten - inklusive Nachspielzeiten - zusammen, stand Werders Keeper in dieser Saison am längsten auf dem Platz: an jedem der 34 Spieltage von Anpfiff bis Abpfiff.

Quelle der Daten: Global Soccer Network (GSN)