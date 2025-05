NDR-Sport Kommentar zur Bundesliga-Saison von Holstein Kiel: Viel gewonnen Stand: 17.05.2025 17:23 Uhr

Holstein Kiel ist raus aus der Bundesliga - nach nur einem Jahr schon wieder abgestiegen. Was hat der Verein, was haben der Trainer und die Mannschaft falsch gemacht? Nicht viel, meint Rudi Dautwiz in seinem Kommentar.

Im Gegenteil: Es war eine gute Saison, in der Holstein Kiel nicht genug Spiele, aber jede Menge Sympathien gewonnen hat. Nicht nur bei den eigenen Fans, sondern auch bei der Konkurrenz. Die Geste der Freiburger Mannschaft - nach dem Sieg in Kiel für den Absteiger Spalier zu stehen anstatt den eigenen 2:1-Erfolg zu feiern - war für mich einer der Gänsehaut-Momente in dieser Saison.

Mangelnde Stabilität in der Defensive

Holstein Kiel ist mit viel Demut in das Abenteuer Bundesliga gestartet. Der Experten-Meinung "Absteiger Nummer eins" wurde aus meiner Sicht nicht laut genug widersprochen. So fehlte beim Saisonstart vielleicht auch etwas Mut und es dauerte bis zum neunten Spieltag, bis den "Störchen" mit dem 1:0-Erfolg über den 1. FC Heidenheim endlich der erste Bundesliga-Sieg der Vereinsgeschichte gelang.

Es war aber auch nur eines von zwei Saisonspielen, in denen die KSV ohne einen Gegentreffer blieb. Die Zahlen lügen nicht: das Hauptproblem war die mangelnde Stabilität in der Defensive. In 13 Spielen drei oder mehr Gegentore - da retten den Absteiger auch die 49 Tore nicht, die die Mannschaft in 34 Spielen erzielt hat.

Rapp bleibt seiner Fuß ball-Philosophie treu

Aber ist es nicht gerade dieser mutige Fußball, mit dem Kiel in dieser Saison selbst Vereine wie Bayern München und Borussia Dortmund so sehr beeindruckt hat? Trainer Marcel Rapp ist seiner offensiven Fußball-Philosophie immer treu geblieben. In der Gewissheit, dass ihm die Verantwortlichen - egal was passiert - nicht in den Rücken fallen. Stattdessen wurde der Vertrag des 46-Jährigen bis 2028 verlängert.

Ja, in Kiel ist diese oft so hektische Bundesliga-Welt noch nicht angekommen. Manche nennen es vielleicht "langweilig", aber in der Ruhe liegt bekanntlich die Kraft, mit der Holstein Kiel gestärkt in die neue Saison in der 2. Bundesliga starten und um den Aufstieg mitspielen wird - da bin ich mir sehr sicher.

