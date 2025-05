NDR-Sport Tore, Schüsse, Pässe und Paraden: Die 2. Bundesliga in Zahlen Stand: 20.05.2025 09:45 Uhr

Zwei Keeper führen zwei Rubriken an, in denen man sie nicht vermuten würde. Welche Spieler stachen ebenfalls heraus? Die Datenanalyse zur Zweitliga-Saison 2024/2025.

Die meisten Tore: Davie Selke (HSV) - 22

Was für eine Saison für den Stürmer: Nach der Verletzung von Robert Glatzel wurde er erst zum Stammspieler, dann zu einem unumstrittenen Leistungsträger. Das Ende der Selke-Geschichte: Aufstieg und Torschützenkönig in Liga zwei.

Die meisten Scorer-Punkte: Fisnik Asllani (SV Elversberg) - 26

Der kleine Club aus dem Saarland ist die große Überraschung der Saison und spielt in der Relegation gegen Heidenheim um den Aufstieg. Auffälligster Spieler der SV ist Asllani, der 18 Treffer erzielte und acht vorbereitete.

Die meisten Vorlagen: Jean-Luc Dompé (HSV) - 12

Der nächste Hamburger mit einem Bestwert. Außenstürmer Dompé spielte so gut wie nie zuvor in seiner HSV-Zweitligakarriere. Zwölf Assists verbuchte der Franzose.

Die meisten Zweikämpfe: Branimir Hrgota (Greuther Fürth) - 764

Der Schwede ist kein klassischer Strafraumstürmer, sondern lässt sich gern ins Mittelfeld fallen. Das führt zwangsläufig zu einer erhöhten Zweikampfquote, die in der Saison 2024/25 höher war als bei jedem anderen Zweiliga-Profi.

Die meisten gewonnenen Zweikämpfe: Eric Martel (1. FC Köln) - 360

Der FC hat - ohne zu glänzen - die Rückkehr in die Bundesliga geschafft. Auch dank "Sechser" Martel, der einer der konstantesten Spieler beim Zweitliga-Meister war und durch seine Zweikampfstärke überzeugte.

Die meisten angekommenen Pässe: Dominik Reimann (1.FC Magdeburg) - 1.813

Ja, ein Torwart hat tatsächlich die meisten Pässe an den eigenen Mann gebracht. Für FCM-Trainer Christian Titz gehört ein mitspielender Keeper zur taktischen Grundausrichtung. Reimann ist also eine Art "Libero", der immer wieder angespielt wird.

Die meisten Fehlpässe: Florian Kastenmeier (Fortuna Düsseldorf) - 342

Ein Keeper hat auch die meisten Fehlpässe gespielt. Diese zweifelhafte "Ehre" gebührt in dieser Saison dem Schlussmann von Fortuna Düsseldorf.

Die meisten Torschüsse: Ragnar Ache (1. FC Kaiserslautern) - 106

Der Angreifer ist der auffälligste Spieler der "Roten Teufel" - immer eine Gefahr für die gegnerische Defensive. Dies zeigt nicht nur seine Torschuss-Statistik, sondern auch die Ausbeute von 18 Treffern.

Die meisten Torschüsse ohne Tor: Johan Gómez (Braunschweig) / Leart Pacarada (Köln) - 31

Bis zum letzten Spieltag lag Fürths Felix Klaus deutlich vorne in dieser Wertung. Dann gelang ihm ein Hattrick gegen den HSV, sodass Gómez und Pacarada sich Rang eins teilen.

Top-Speed: Joshua Quarshie (Greuther Fürth) - 37,04 km/h

Der Abwehrspieler erreichte am 32. Spieltag in der Partie bei Hertha BSC den Bestwert, der nicht nur top in dieser Saison ist. Seit 2019/20 wird das Tempo in der 2. Liga gemessen. Niemand war seitdem schneller als der 20 Jahre alte Quarshie.

Die meisten Sprints: Martijn Kaars (1. FC Magdeburg) - 1.219

Der Niederländer sorgte vor allem zu Beginn der Rückrunde für Aufsehen, als er Tor auf Tor erzielte, unter anderem vier beim 5:2 auf Schalke. Seine Trefferquote sank in den letzten Wochen der Saison deutlich, nicht geändert hat sich aber, dass Kaars so viele Sprints anzieht wie kein anderer Zweitliga-Profi.

Die meisten Fouls: Selke (HSV) - 50

Selke kann auch rustikal. Neben der Auszeichnung als bester Torschütze gibt es auch Rang eins in der Foul-Statistik.

Gehaltene Torschüsse: Kastenmeier (Fortuna Düsseldorf) - 133

Die Fortuna verpasste erneut den Aufstieg, was vor allem an der wackeligen Defensive lag. 48 Gegentore sind deutlich zu viel. Auch Kastenmeiers Bestwert bei den Paraden ist ein Indikator für die Abwehrschwäche.

Die meisten Aluminium-Treffer: Marvin Wanitzek (Karlsruher SC) - 7

Der KSC-Profi ist einer der besten Scorer in der Zweiten Liga - und es hätte noch das eine oder andere Tor mehr sein können, wären nicht sieben Mal Pfosten oder Latte im Weg gewesen.

Am häufigsten im Abseits: Noel Futkeu (Greuther Fürth) - 22

Futkeu ist Fürths bester Torschütze und Scorer - und derjenige, der in der Liga am häufigsten ins Abseits läuft.

Die meisten Ballverluste: Leart Pacarada (1. FC Köln) - 435

Deja vu für den Linksfuß: Er führte in dieser Rubrik auch vor zwei Jahren die Liga an. Damals noch im Trikot des FC St. Pauli.

Die meisten gelaufenen Kilometer: Isak Johannesson (Fortuna Düsseldorf) - 386,07 km

Der Isländer war einer der auffälligsten Spieler bei den Rheinländern. Als Mittelfeldakteur erzielte er teamintern die zweitmeisten Tore. Und war zudem der laufstärkste Spieler der Zweiten Liga.

Die meisten Minuten: Marcel Schuhen (Darmstadt 98) - 3.373

Inklusive aller Nachspielzeiten stand Darmstadts Keeper am längsten auf dem Platz in dieser Zweitliga-Saison.

Quelle der Daten: Global Soccer Network

