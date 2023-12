Fußball | Regionalliga Zwickauer Hallenmasters um den Gerd-Schädlich-Cup Stand: 09.12.2023 17:26 Uhr

Nach vier Jahren Pause steigt am 6. Januar wieder das Zwickauer Hallenmasters. Diesmal geht es um den Gerd-Schädlich-Cup. "Sport im Osten" wird live berichten. Am Samstag wurden die Gruppen ausgelost.

Nach vier Jahren Pause kehrt das Zwickauer Hallenmasters zurück. Am 6. Januar 2024 kämpfen sechs Mannschaften erstmals um den Gerd-Schädlich-Pokal. Es ist bereits die 19. Auflage des Hallenfußball-Turniers, welches in seiner letzten Ausgabe 3.500 Zuschauer anzog. Teilnehmer sind neben dem Gastgeber FSV Zwickau noch der Chemnitzer FC, Carl Zeiss Jena, der VFC Plauen, der VfB Auerbach und eine Westsachsenauswahl.

Bei der letzten Auflage 2020 hatte sich der Chemnitzer FC durchgesetzt.

Das Turnier startet mit dem ersten Vorrundenspiel 14 Uhr. Die Spielzeit beträgt zweimal zehn Minuten. Die Halbfinals werden in 15 Minuten ausgespielt. "Sport im Osten" berichtet ausführlich vom Turnier, sendet im TV und Livestream von 18 – 18:45 Uhr.

Die Gruppen des Hallenmasters Gruppe A Gruppe B Westsachsenauswahl FC Carl Zeiss Jena FSV Zwickau VFC Plauen VfB Auerbach Chemnitzer FC

Schädlich erfolgreich bei Aue, Zwickau und Chemnitz

Kulttrainer Gerd Schädlich war Anfang 2022 im Alter von 69 Jahren gestorben. Schädlich war von 1999 bis 2007 Trainer der Auer und führte den Klub 2003 in die 2. Bundesliga. Zuvor hatte Schädlich 1994 mit dem FSV Zwickau den Sprung ins Fußball-Unterhaus geschafft und in der Saison 1995/95 als Fünfter knapp den Aufstieg in die Bundesliga verpasst. Nach seiner Zeit in Aue gelang dem Coach 2011 mit dem Chemnitzer FC noch der Aufstieg in die 3. Liga.

