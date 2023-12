Fußball | EM 2024 Zweite Verkaufsphase: Eine Million Tickets für Fans der einzelnen Nationen Stand: 04.12.2023 11:01 Uhr

Nach der Auslosung der Gruppenphase der Fußball-EM 2024 in Deutschland beginnt die zweite Ticket-Verkaufsphase. 21 der 24 Teams stehen fest, die meisten Partien in der Gruppenphase sind nun klar. Eine Million Karten gehen in den Verkauf. Diese sind für die Fans der Nationen vorgesehen. In Leipzig sind Top-Teams wie Vize-Weltmeister Frankreich, Europameister Italien, Portugal, die Niederlande und Kroatien zu Gast. Wir haben die wichtigsten Infos zusammengestellt.

Wann startet die zweite Phase des Ticketverkaufs und wie viele Karten gibt es diesmal?

Los geht es am Montag, den 4. Dezember 2023. Eine Million Karten sind im Verkauf. Nach der zweiten Verkaufsphase werden voraussichtlich 2,2 Millionen der insgesamt 2,7 Millionen Tickets weg sein. Der Verkauf und die Verlosung der Tickets laufen ausschließlich über die offizielle EM-Homepage "www.euro2024.com".

Für wen sind diese Tickets vorgesehen?

Für die Fans der einzelnen Nationen. Sie erhalten pro Spiel 10.000 Tickets. Auch für die Fans der Nationalmannschaft gibt es also 30.000 Karten für die drei Spiele gegen Schottland am 14. Juni in München, gegen Ungarn am 19. Juni in Stuttgart und gegen die Schweiz am 23. Juni in Frankfurt. Die Kosten pro Ticket in der Gruppenphase reichen von 30 bis 200 Euro. Für das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland sind es 50 bis 600 Euro. Kommt ein Nationalteam nicht auf 10.000 eigene Fans, dann gehen die Karten in den freien Verkauf. Dies dürfte aber nicht die Regel sein.

Bundestrainer Julian Nagelsmann (re.) und Sportdirektor Rudi Völler

Gibt es darüber hinaus noch Karten?

Unabhängig von den Ländertickets gibt es noch einige Karten über das UEFA-Portal und zwar für alle 51 Spiele bis zum Finale am 14. Juli in Berlin. Hierbei handelt es sich um die in der ersten Verkaufsphase nicht bezahlten Tickets, die wieder in den großen Topf wandern. Wie viele Karten das sind, sagt die UEFA nicht. Nach dpa-Informationen handelt es sich aber nur um Restposten. Die allermeisten der 1,2 Millionen Karten aus der ersten Verkaufsphase sind weg.

Wer kann sich bewerben?

Für das DFB-Kontigent können sich nur Fans bewerben, die Mitglied im offiziellen Fan-Club Nationalmannschaft sind, einem der neu gegründeten Fan-Clubs angehören oder sich eine Turnierregistrierung für fünf Euro besorgt haben. Die Anmelde-Fristen für alle drei Varianten sind abgelaufen. Für die Restkarten der UEFA reicht eine Online-Registrierung, die auch jetzt noch möglich ist.

Wie funktioniert die Ticketvergabe?

Treue lohnt sich für die DFB-Fans. Mitglieder mit elf Bonuspunkten für Besuche von Spielen in den vergangenen Jahren haben Erstzugriffsrecht bis zum 7. Dezember. Mit sieben bis zehn Bonuspunkten kann man bis zum 11. Dezember ordern, alle anderen Fans und jene mit der Turnierregistrierung sind dann noch bis zum 15. Dezember dran. Für jeden Slot gibt es eine fixierte Ticketmenge, die nach dem Prinzip "First come, first served" verteilt wird. Genauere Infos gibt es hier: https://em24tickets.dfb.de. Bewerbungen für den UEFA-Posten sind bis zum 12. Dezember, 14:00 Uhr, möglich. Gelost wird dann unter allen Bewerbern im Januar.

Wer spielt in Leipzig?

Alle EM-Partien in Leipzig Gruppenspiele Dienstag, 18. Juni, 21:00 Uhr: Portugal - Tschechien Freitag, 21. Juni, 21:00 Uhr: Niederlande - Frankreich Montag, 24. Juni, 21:00 Uhr: Kroatien - Italien Achtelfinale Dienstag, 2. Juli, 21:00 Uhr: 1. Gruppe D - 2. Gruppe F

Wie viele Tickets gibt es pro Spiel in Leipzig?

Weil keine Stehplätze erlaubt sind, können anstatt 47.000 wie in der Bundesliga nur 42.000 Zuschauer ins Leipziger Stadion. Für Sponsoren, Medien und die UEFA-Familie sind 20 Prozent reserviert. 80 Prozent gehen in den freien Verkauf. 33.600 Karten sind das. 10.000 Plätze sind für die Anhänger beider Mannschaften reserviert. Somit gibt es noch 11.600 Tickets für die anderen Interessierten. Mitglieder von mitteldeutschen Fußballvereinen könnten Ihr Glück über die Karten für die UEFA-Familie versuchen. Diese Karten sind insbesondere für die regionalen Fußballklubs. Oder man hat gute Kontakte zu einem der UEFA-Sponsoren.

Die Leipziger Red-Bull-Arena: 42.000 Fans sind bei der EM 2024 erlaubt.

Was rät die UEFA?

Die UEFA riet zur Teilnahme an der ersten Verkaufsphase, die bis zum 26. Oktober ging. Dann habe man die "besten Chancen" auf Live-Spiele, so die UEFA. 1,2 Millionen der 2,7 Millionen Tickets wurden in dieser Verkaufsphase verteilt. Eine weitere Million Karten wird über die teilnehmenden Nationalverbände ab Dezember verlost, eine halbe Million Karten ist unter anderem für Sponsoren und die "UEFA Family" vorgesehen.

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin (re.) und Leipzigs Sport-Bürgermeister Heiko Rosenthal.

Ist die Ticketbewerbung von Oktober 2023 noch gültig?

Nein, diese Bewerbung auf Spiele ist nicht länger gültig. Man kann aber mit dem alten Account eine neue Ticketbewerbung abschließen.

Kann man seine Karte zurückgeben?

Man muss sämtliche Tickets bezahlen, die einem zugeteilt wurden. Sonst erlischt die ganze Bestellung. Kann man aus persönlichen Gründen nicht erscheinen, kann man sein Ticket über die Ticket-App auf Famlienmitglieder oder Freunde übertragen. Zudem soll eine offizielle Resale-Plattform im Frühjahr 2024 verfügbar sein. Auch darüber könnte man also noch an Karten kommen.

Wird es Papiertickets geben?

Nein, es gibt ausschließlich digitale Karten. Die UEFA testete dieses System über eine App in den vergangenen Monaten sogar in Zusammenarbeit mit RB Leipzig.

Wie kann man reisen?

Die UEFA hat eine Vereinbarung mit der Bahn getroffen. Fernreisen in der 2. ICE-Klasse werden für Ticketinhaber knapp 30 Euro pro Fahrt kosten. Mit den EURO-Tickets kann auch der öffentliche Nahverkehr der Städte genutzt werden.

dpa/cke