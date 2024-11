Fußball | 3. Liga Zickler-Stiefsohn erhält Profivertrag bei Dynamo Dresden Stand: 06.11.2024 10:56 Uhr

Jakob Zickler gilt bei der SG Dynamo Dresden als großes Talent, war schon beim Trainingslager der Profis im Sommer dabei. Und der Stiefsohn von Alexander Zickler erhielt nun seinen ersten Profivertrag.

Bei diesem Namen horchen die Fans der SG Dynamo Dresden auf: Jakob Zickler darf sich über seinen ersten Profivertrag bei den Schwarz-Gelben freuen. Der 18-Jährige gehörte in den letzten Wochen wiederholt zum Trainings- und Spielkader der SGD, absolvierte auch mit den Profis das Sommertrainingslager und feierte am 31. August sein einminütiges Debüt in der 3. Liga, beim 2:0-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart II.

Alexander Zickler in Aktion für Dynamo Dresden. Damals in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart.

Alexander Zickler: Von Dynamo zum FC Bayern

Jakob Zickler ist der Stiefsohn von Alexander Zickler. Der war von 1980 bis 1993 Dynamo-Spieler im Nachwuchsbereich und in der Männermannschaft. Dort brachte es der spätere Nationalspieler auf 18 Bundesligaspiele. Es folgte der Wechsel zum FC Bayern München, wo er in zwölf Jahren u.a. über 200 Mal in der Bundesliga eingesetzt wurde und 51 Champions-League-Spiele absolvierte. Mit dem FCB gewann Zickler sieben Meistertitel, drei DFB-Pokale und 2001 die Champions League. Seit September 2022 ist er Co-Trainer unter Marco Rose bei RB Leipzig. Sein Stiefsohn Jakob wechselte vor einem Jahr von Borussia Dortmund zu den A-Junioren der SG Dynamo Dresden.

Dynamo-Coach Stamm: "Auf sehr gutem Weg"

Cheftrainer Thomas Stamm lobte den Youngster und sieht ihn auf einem guten Weg: "Jakob ist ein sehr lernwilliger und talentierter Spieler, der in den vergangenen Wochen einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Durch seinen Einsatz und die guten technischen Voraussetzungen entwickelte er sich mit Trainingsleistungen zu einer guten Option für unsere Spiele. Seine Entwicklung ist auf einem sehr guten Weg, den wir gern weiter begleiten und fördern möchten."

Dynamo-Trainer Thomas Stamm hofft auf die nächsten Entwicklungsschritte von Jakob Zickler.

Brendel sieht "großes Potenzial"

In der aktuellen Spielzeit absolvierte Zickler in der DFB-Nachwuchsliga neun Spiele und erzielte dabei sechs Tore. "Mit seiner temporeichen und offensiven Spielweise bringt er viel Potenzial mit, um auch im Herrenbereich die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen", erklärte Sportgeschäftsführer Thomas Brendel.

