Fußball | Regionalliga ZFC Meuselwitz muss beim Klassenprimus Hertha BSC II ran Stand: 27.08.2023 09:00 Uhr

Der ZFC Meuselwitz hatte es in dieser Saison nicht unbedingt leicht. Alle vier Gegner, mit denen sich die Zipsendorfer bisher messen mussten, sind aktuell in den Top-Acht der Tabelle wiederzufinden. Entsprechend beachtlich ist die bisherige Ausbeute der Meuselwitzer. Nun lädt mit Hertha BSC II sogar der aktuelle Spitzenreiter zum Duell am Sonntag (27.08.2023, ab 13 Uhr live im Ticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App). Gegen die Berliner könnte der ZFC auf einen Fitness-Vorteil hoffen.

Schwieriger Auftakt für den ZFC

Wo Meuselwitz aktuell in der Liga steht, lässt sich auch nach vier Spieltagen nur schwer sagen. Klar, die Tabelle angeblich lügt nie, und da befinden sich die Thüringer auf Rang zwölf. So ganz scheint der Eindruck aber etwas zu täuschen, denn alle bisherigen Gegner quartieren sich deutlich weiter oben ein. Das ändert sich auch am fünften Spieltag nicht, bei dem das harte Meuselwitzer Auftaktprogramm vorerst im Duell mit dem Hertha-Nachwuchs gipfelt. Der konnte als einziger alle vier Spiele der Regionalligasaison gewinnen und ordnet sich deshalb zu Recht an der Tabellenspitze ein.

Tabelle vor dem 5. Spieltag Verein Spiele Tore Punkte 1. Hertha BSC II 4 14:5 12 2. Rot-Weiß Erfurt 4 11:3 10 ------- 11. Viktoria Berlin 4 3:3 5 12. ZFC Meuselwitz 4 6:7 4 12. FSV Zwickau 4 6:8 4

Meuselwitz kann überraschen – aber nur manchmal

Trotz der fordernden Gegner in diesen ersten Spielen hat sich der ZFC erstaunlich gut geschlagen. Schon gegen Babelsberg war am ersten Spieltag allemal ein Remis drin (Endergebnis 1:2), gegen Lok Leipzig überraschten die Thüringer dann trotz 0:2-Rückstand gar mit einem Sieg (3:2). Auch das Unentschieden gegen den BFC Dynamo (1:1) nötigte Respekt ab. Jedoch gelang es Meuselwitz nur teilweise, den Schwung mit in die Partie gegen Luckenwalde zu nehmen, denn nach starken 45 Minuten ging das Spiel am Ende dennoch verloren (1:2).

Wie fit ist Hertha BSC II?

Für die Berliner Youngster schließt das Duell mit dem ZFC eine englische Woche ab. Nach dem dominanten 6:2 gegen Altglienicke am vierten Spieltag, ging es unter der Woche am Mittwoch zum Stadtderby gegen den Berliner AK. Dort kämpften sich die "Hertha Bubis" zu einem späten 1:0-Erfolg dank Joel da Silva Kiala (88.) und erklommen damit die Tabellenspitze mit zwölf Punkten und satten 14:5 Toren. Zwar ist der Nachwuchs für seine Kaderbreite bekannt und kann oft und viel reagieren. Ein wenig dürfte Meuselwitz, das sein letztes Pflichtspiel am 18. August bestritt, dennoch hoffen, dass die Herthaner gegen den BAK entscheidende Körner liegen gelassen haben.

ZFC rüstet personell nach

Unter der Woche verkündete das Team von Trainer Georg-Martin Leopold noch einen neuen Transfer. Michel Ulrich, zuletzt beim Chemnitzer FC, soll den Kader verstärken. Der 23-jährige Angreifer unterschrieb einen Einjahresvertrag in Meuselwitz. Ob der Neue direkt gegen Hertha zum Einsatz kommen wird, ist aber noch unklar. Die Antwort gibt es spätestens am Sonntag, den 27.08.2023, ab 13 Uhr im Liveticker hier auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App.

ori