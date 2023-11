Fußball | Regionalliga Wer schafft die Wende? Krisenduell zwischen Zwickau und Eilenburg Stand: 04.11.2023 12:33 Uhr

In der Regionalliga sind der FSV Zwickau und der FC Eilenburg noch nie aufeinandergetroffen, am Sonntag ist es soweit. Wer geht in der GGZ-Arena als Sieger vom Platz? Beide Teams stehen unter Druck, die Tagesform könnte entscheiden. "Sport im Osten" überträgt live.

Mal wieder ein voller Erfolg - das ist das, was der FSV Zwickau und der FC Eilenburg unbedingt brauchen, um etwas durchatmen zu können. Am Sonntag (5. November) treffen beide Mannschaften in der GGZ-Arena in Zwickau aufeinander. Es steht viel auf dem Spiel im Duell der "Kellerkinder". Sport im Osten trägt der Brisanz Rechnung und überträgt die Begegnung ab 16 Uhr live im TV und Stream. Zudem gibt es alle Informationen im Live-Ticker (auf mdr.de/sport und in der SpiO-App).

Zwickau-Trainer Schmitt: "Nicht rückwärets, sondern vorwärts denken"

Vier Punktspiel-Niederlagen am Stück, die Zwickauer Krise spitzt sich zu. Zuletzt verlor das Team von Chefcoach Rico Schmitt den Auftritt beim ZFC Meuselwitz mit 0:1, was für ganz tiefe Enttäuschung sorgte. "Natürlich habe ich auch den Ernst der Lage erkannt, und das schon seit Wochen", bekannte Trainer Schmitt auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Eilenburg. Sein Team hätte auf der Glaserkuppe Gelegenheiten zum Lucky Punch gehabt, den aber setzten nunmal die Zipsendorfer. Jetzt gehe es darum, "nicht rückwärts, sondern vorwärts zu denken".

Zwickaus Trainer Rico Schmitt glaubt an den "Kipppunkt" gegen Eilenburg.

"Ich bin überzeugt davon, dass der Kipppunkt erreicht ist"

Womit der 55-Jährige zum Kellerduell schwenkte. "Ich bin überzeugt davon, dass der Kipppunkt erreicht ist. Nach wie vor steckt unglaublich viel Energie in der Mannschaft. Es sind Kleinigkeiten, die zum Erfolg oder Misserfolg führen", sagte Schmitt und konkretisierte: "Gegen Eilenburg fordere ich von meiner Mannschaft zu tausend Prozent alles ein, diese Energie aufs Feld zu bringen."

Hoffen kann Schmitt auf einen Einsatz von Kapitän Davy Frick, der seit Tagen wieder mit der Mannschaft trainiert und eine ganze wichtige Säule im Abwehrverbund darstellt. Zudem hat Stürmer Marc-Philipp Zimmermann seine Gelbsperre abgesessen und steht für das Eilenburg-Spiel bereit.

Eilenburg: Schlicht trifft auf Ex-Klub

Einer, der einst mit Marc Philipp Zimmermann und dem FSV Zwickau in die 3. Liga aufstieg, ist Eilenburgs Mittelfeldmann Michael Schlicht. Ein Duell auf Augenhöhe gegen den Ex-Klub hätte der FCE-Leistungsträger allerdings nicht erwartet. "Ich hätte schon gedacht, dass die Atmosphäre in Zwickau mit den Fans dies alles etwas mitträgt. Es ist bisher nicht so gekommen. Irgendwann fängt es dann in den Köpfen der Jungs an zu arbeiten, weil sie sich auch etwas anderes vorgestellt haben", analysierte der 29-Jährige die Lage beim kommenden Gegner.

Eilenburgs Michael Schlicht stieg einst mit dem FSV Zwickau auf.

FCE-Coach Prüfer: "Wir müssen in erster Linie sehr viel richtig machen"

Seit sechs Spielen wartet die Mannschaft von FCE-Trainer Sascha Prüfer auf einen Sieg, zuletzt hieß es zuhause gegen Tabellenschlusslicht Berliner AK 2:2. In der Fremde konnten die Blau-Roten gar noch keinen Dreier einfahren. Damit der endlich mal eingetütet werden kann, "müssen wir in erster Linie sehr viel richtig machen“, bekräftigte Prüfer im Interview mit Sport im Osten: "Ich glaube schon, dass wir das ein Stück mit am Sonntag entscheiden, ob wir auf Augenhöhe spielen oder nicht."

FCE-Trainer Sascha Prüfer wartet mit seinem Team immer noch auf den ersten Auswärtsdreier.

Seidel und Luis fehlen - Rühlemann wieder dabei

Verzichten muss Eilenburgs Coach auf Innenverteidiger Quentin Seidel und Stürmer Benjamin Luis. Beide Spieler brummen ihre Karten-Sperren ab. Dafür ist Verteidiger Arne Rühlemann wieder mit von der Partie. Er hat seine Rot-Sperre aus dem Spiel bei Chemie Leipzig (0:1) abgesessen. Ob Noah Baumann, Anton Rücker, Kevin Wadewitz, Philipp und Pascal Sauer mit dabei sind, entscheidet sich erst kurzfristig.

jmd