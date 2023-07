Fußball | Regionalliga Wer krallt sich den Aufstiegsplatz in der Regionalliga Nordost? Stand: 26.07.2023 17:40 Uhr

Das Motto "Meister müssen aufsteigen" gilt in der anstehenden Saison auch wieder in der Regionalliga Nordost. Doch welches Team hat die besten Chancen auf die Meisterschaft und den Sprung in Liga 3?

Ab Freitag rollt der Ball wieder in der Regionalliga Nordost. Nachdem in den letzten beiden Jahren der Meister jeweils in die Aufstiegsspiele gegen einen Kontrahenten aus dem Norden bzw. Bayern musste und scheiterte, ist in der kommenden Spielzeit der Aufstieg sicher. Was der BFC Dynamo (2022) und Energie Cottbus (2023) nicht schafften, wird im kommenden Sommer wieder möglich sein: als Meister geht es hoch in die 3. Liga.

Entsprechend haben einige Teams ihre Kader gepimpt und wollen sich den großen Traum von der Drittklassigkeit erfüllen. Doch welcher Klub hat die besten Chancen? Stimmen sie jetzt ab und nehmen sie teil an unserer Meisterprognose.

"Sport im Osten" startet in die Saison mit dem Ost-Klassiker zwischen dem Chemnitzer FC und Carl Zeiss Jena, der ab 14:00 Uhr live im MDR FERNSEHEN, in der "SpiO"-App und in der MDR-Mediathek zu sehen ist. Zuvor zeigen wir am Donnerstag die Pressekonferenzen von FCC (12:30 Uhr) und CFC (13:00 Uhr) im Livestream.

___

red