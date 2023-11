Fußball | Regionalliga Vier Tore, aber kein Sieger im Kellerduell zwischen Zwickau und Eilenburg Stand: 05.11.2023 18:09 Uhr

So richtig nützt das Ergebnis keinem. In einem flotten Kellerduell haben sich der FSV Zwickau und der FC Eilenburg 2:2 getrennt. Beide Teams wollten den Sieg, der Lucky Punch gelang jedoch nicht.

Marc-Philipp Zimmermann, Moritz Kretzer und Luis Klein:

Im Vergleich zum 0:1 in Meuselwitz nahm FSV-Trainer Schmitt vier Veränderungen in der Startelf vor. Für Ziemer, Schlüsselburg, Kuffour und Albert starteten der wiedergenesene Kapitän Frick, Klein, Herrmann und Zimmermann. Mit Schöneich und Kotte saßen zwei U19-Spieler auf der Bank.

Bei den Eilenburgern wechselte Coach Prüfer nach dem 2:2 gegen den Berliner AK ebenfalls vier Mal. Rühlemann, Jarosch, Aldawoud und Bibaku spielten von Anfang an. Vogel und Borck nahmen auf der Bank Platz. Seidel und Luis brummten ihre Karten-Sperren ab.

Kein Elfer für Zwickau - Duseltor der Eilenburger kurz vor der Pause

Die Zwickauer hatten die Worte ihres Trainers vernommen und gingen sehr engagiert in die Partie. Die Eilenburger standen dem nicht nach, verlegten sich aber eher aufs Kontern. Die erste nennenswerte Chance ging dann aufs Konto der Gäste, Bibaku köpfte nach Aquilar-Flanke über den Kasten der Zwickauer (6.). Nach 23 Minuten war es erneut Bibaku, der mit einem Kopfball für leichtere Gefahr sorgte. Dann waren aber auch die Zwickauer dran. Dobruna sorgte mit einer artistischen Aktion für Raunen im weiten Rund, sein Fallrückzieher zischte jedoch haarscharf am langen Pfosten vorbei.

Dann wurde es ganz knifflig. Zimmermann fiel im Strafraum, es gab wohl einen Kontakt mit Zaruba. Die Zwickauer wollten den Elfer, der Schiri ließ aber weiterspielen (28.). Bei Dauerregen hatten die Eilenburger das bessere Ende in Hälfte eins für sich. Und es war ein ziemlich krummes Ding, aber das störte die Eilenburger natürlich herzlich wenig. Bibaku drückte aus elf Metern ab, Senkbeil fälschte ab und von Hiemanns Ellenbogen sprang die Pille ins Netz.

Zwickau dreht die Partie - Eilenburg schlägt zurück

Der Rückstand stachelte die Zwickauer an, die mit Power aus der Kabine kamen. In der 50. Minute bekam die Eilenburger Abwehr Goalgetter Zimmermann nicht in den Griff. Der erste Schuss von ihm wurde noch geblockt, im Nachsetzen schweißte er die Kugel links unten in die Maschen. Nach dem Ausgleich wollten die Gastgeber mehr. Und sie drehten die Partie. Nach einer super Flanke auf den ersten Pfosten bugsierte Dobruna den Ball mit dem Außenrist in die Maschen (62.).

Das verlieh den Zwickauern Sicherheit, Eilenburg schien leicht geschockt. Doch die Gäste rappelten sich wieder auf und erzielten zehn Minuten später den Ausgleich. Und der war ganz schwer zu verteidigen für den FSV. Nach einer scharfen Eingabe von Rühlemann per Eckstoß stieg Zaruba am höchsten und nickte unhaltbar ein. Das war‘s. Der Lucky Punch gelang keinem Team mehr. Beide Mannschaften bleiben mit jeweils neun Punkten im Keller.

jmd