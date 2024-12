Handball | Nationalmannschaft Vier Mitteldeutsche in Gislasons WM-Kader Stand: 17.12.2024 11:41 Uhr

Nach dem Coup bei den Olympischen Spielen dürfen Lukas Mertens, Marko Grgic, Franz Semper und Luca Witzke nun auch auf eine WM-Medaille hoffen. Die vier Spieler vom SC Magdeburg, ThSV Eisenach und SC DHfK Leipzig stehen im WM-Kader von Bundestrainer Alfred Gislason.

Bundestrainer Alfred Gislason hat für die bevorstehende Handball-WM (14. Januar bis 2. Februar 2025) gleich 15 Olympia-Helden in den deutschen Kader berufen. Neben seinem Stamm, der im Sommer zusammen in Paris die Silbermedaille gewonnen hatte, nominierte der Isländer am Dienstag (17. Dezember 2024) vier weitere Akteure und verzichtete auf Experimente. Angeführt wird das 19-köpfige Aufgebot von Kapitän Johannes Golla.

Bis auf die Linkshänder Kai Häfner (Ende der Nationalmannschaftskarriere) und den Magdeburger Tim Hornke (Reha nach Verletzung) greift Gislason damit auf seinen kompletten Olympia-Kader zurück, darunter auch Marko Grgic (ThSV Eisenach), Lukas Mertens (SC Magdeburg) und Luca Witzke (SC DHfK Leipzig). Hinzu kommen die Rückraumspieler Franz Semper (Leipzig) und Nils Lichtlein sowie die beiden Rechtsaußen Lukas Zerbe und Timo Kastening.

Ziel ist die K.o.-Runde

Nicht nominiert wurden hingegen Torhüter-Routinier Silvio Heinevetter (Eisenach) und Rückraumspieler Philipp Weber (Magdeburg), die aber beide weiterhin zum 35er-Kader gehören, aus dem sich Gislason während der EM für mögliche Wechsel bedienen kann.

"Wir haben ein schlagkräftiges Aufgebot zusammen, mit dem wir am 3. Januar in die Vorbereitung starten werden und bei der für uns in beginnenden Dänemark Weltmeisterschaft angreifen wollen", sagte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes: "Unser angestrebter Weg führt von Hamburg aus weiter in den Norden – erst zu den Gruppenspielen nach Herning und dann weiter zum Viertelfinale der WM nach Oslo."

WM-Start gegen Polen

Mit seinen 19 Auserwählten startet Gislason am 3. Januar in Hamburg in die heiße Phase der Turniervorbereitung. Die letzten Härtetests steigen dann am 9. und 11. Januar in Flensburg und Hamburg jeweils gegen Brasilien, ehe das deutsche Team am 15. Januar (20.30 Uhr) im dänischen Herning gegen Polen in die WM startet. Weitere Vorrundengegner sind die Schweiz (17. Januar/20.30 Uhr) und Tschechien (19. Januar/18.00 Uhr). Die besten drei Teams der Vierergruppe erreichen die Hauptrunde.

Sein endgültiges und maximal 18 Spieler umfassendes WM-Team muss Gislason formal bis zum Morgen des ersten deutschen WM-Spieltages am 15. Januar benennen. Zu jeder Partie muss dieses Aufgebot dann noch einmal auf 16 Akteure reduziert werden. Während des Turniers kann Gislason noch fünf Wechsel mit Spielern aus dem im November fixierten 35er-Kader vornehmen.

Das Aufgebot der deutschen Handball-Nationalmannschaft: Position Spieler Tor Joel Birlehm (TSV Hannover-Burgdorf), David Späth (Rhein-Neckar Löwen), Andreas Wolff (THW Kiel) Feld Rune Dahmke (THW Kiel), Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Marko Grgic (ThSV Eisenach), Sebastian Heymann (Rhein-Neckar Löwen), Timo Kastening (MT Melsungen), Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Julian Köster (VfL Gummersbach), Nils Lichtlein (Füchse Berlin), Lukas Mertens (SC Magdeburg), Franz Semper (SC DHfK Leipzig), Christoph Steinert (HC Erlangen), Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf), Luca Witzke (SC DHfK Leipzig), Lukas Zerbe (THW Kiel)

sid/SpiO