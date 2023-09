Fußball | Regionalliga "Vereinsschädigendes Verhalten" – BFC Dynamo schmeißt Trainer Backhaus raus Stand: 02.09.2023 19:32 Uhr

Paukenschlag in Berlin-Hohenschönhausen: Am Abend vor dem Regionalliga-Topspiel des BFC Dynamo in Greifswald haben die Berliner ihren wechselwilligen Trainer Heiner Backhaus von seinen Aufgaben entbunden.

"Der BFC Dynamo stellt Trainer Heiner Backhaus wegen vereinsschädigendem Verhalten mit sofortiger Wirkung vom Trainings- und Spielbetrieb frei" – mit genau dieser einzeiligen Pressemitteilung des Regionalligisten am Samstagabend (2. September) endete nach nicht einmal 15 Monaten das Cheftrainer-Kapitel des 41-Jährigen beim Traditionsverein aus Berlin-Hohenschönhausen.

Backhaus zieht es nach Aachen

Rein sportlich kommt die Trennung nur wenige Stunden vor dem Auswärtstopspiel beim Greifswalder FC überraschend. Der ambitionierte BFC war mit zehn Punkten aus fünf Partien bestens aus den Startlöchern gekommen. Vielmehr dürften die BFC-Verantwortlichen die Konsequenzen gezogen haben, nachdem das Onlineportal Reviersport Mitte der Woche Backhaus' dringende Wechselabsichten in Richtung Regionalliga West öffentlich machte.



Demnach war sich der A-Lizeninhaber mit der kriselnden Alemannia aus Aachen über ein sofortiges Engagement einig- und der Ex-Bundesligist daraufhin beim DDR-Rekordmeister für Ablöseverhandlungen vorstellig geworden. "Es soll ein Mann sein, der eine Art Menschenfänger ist. Einer, der einen sauberen Charakter hat und mit dem die Mannschaft und auch die sportliche Leitung gut zusammenarbeiten kann. Wir brauchen aktuell keinen Taktikfuchs, sondern viel mehr einen Trainertypen, der in die Köpfe der Jungs kommt", wurde Aachen-Geschäftsführer Sascha Eller in Reviersport zitiert und sah diese Anforderungen bei Backhaus erfüllt.

Sommer 2022: BFC statt Lotte

Nun eskalierte offenkundig der Konflikt zwischen Backhaus und dem BFC. Der frühere Profi hat noch einen bis 2024 gültigen Vertrag in der Hauptstadt und ist lediglich freigestellt. Wer die Wein-Rot-Weißen am Sonntag an der Ostsee betreut, darüber machten die Klubverantwortlichen keine Angaben.



Heiner Backhaus – der zu Beginn seiner Trainerkarriere fünf Jahre Inter Leipzig verantwortete – hatte im Juni 2022 in Berlin angeheuert, gut zwei Wochen, nachdem er sich eigentlich auf einen Dreijahresvertrag bei den Sportfreunden Lotte geeinigt hatte. Als der BFC jedoch Meistertrainer Christian Benbennek überraschend vor die Tür setzte, hatte sich der gebürtige Wittener kurzerhand für das Angebot aus dem Osten entschieden.

red