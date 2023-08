Basketball | BBL "Unser Weg ist noch lange nicht zu Ende" – Niners-Chefcoach Pastore verlängert vorzeitig Stand: 31.08.2023 10:17 Uhr

Rodrigo Pastore ist der Wegbereiter des Basketball-Märchens der Niners Chemnitz – und will noch weitere Kapitel bei den Sachsen schreiben. Der argentinische Chefcoach hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert.

Rodrigo Pastore hat seinen ursprünglich noch bis 2024 gültigen Vertrag bei den Niners Chemnitz vorzeitig bis 2026 verlängert. Darüber informierte der BBL-Klub aus Sachsen am Donnerstagvormittag (31. August).

Pastore: "Unglaubliche Entwicklung gemacht"

Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold unterstrich in der offiziellen Mitteilung: "Wir sind sehr glücklich und stolz zugleich, dass sich Rodrigo für einen weiteren, langfristigen Verbleib entschieden hat. Er ist zweifellos einer der Väter unserer Erfolge in den vergangenen Jahren und wir sind überzeugt, mit ihm genau den richtigen Mann an der Chemnitzer Seitenlinie zu haben."

Der 50 Jahre alte Argentinier sagte: "Wir, also die gesamte Niners-Organisation, haben eine unglaubliche Entwicklung gemacht. Ich glaube fest, dass unser Weg noch lange nicht zu Ende ist und wir gemeinsam neue, hohe Ziele in Angriff nehmen können. Meine Familie und ich fühlen uns in Chemnitz enorm wohl und ich bin für das große Vertrauen, welches mir die Vereinsführung, unsere Fans und Sponsoren entgegenbringen, sehr dankbar."

Seit 2015 im Amt – Dienstältester BBL-Chefcoach

Vor acht Jahren hatte Pastore die damals fast aus der 2. Liga abgestiegene Mannschaft übernommen. "Es war ein riesiger Glücksgriff, Rodrigo 2015 nach Chemnitz zu bekommen", weiß Geschäftsführer Pastore. Der Anfang einer einmaligen Erfolgsgeschichte, die 2020 mit dem erstmaligen Aufstieg des Klubs in die BBL ihren ersten Höhepunkt erreichte. Bereits in ihrem zweiten BBL-Jahr zogen die Niners in die Playoffs ein, qualifizierten sich für den Europapokal und wiederholten diesen Coup in der Vorsaison.

Mittlerweile ist Pastore der dienstälteste Coach an der BBL-Seitenlinie. Bereits im kommenden Oktober wird er aller Voraussicht nach sein 300. Pflichtspiel in Verantwortung des Chemnitzer Teams anleiten. "Eine derartige Vereinstreue findet man heutzutage im Profisport sehr selten und wir haben mit der frühzeitigen Vertragsverlängerung den Grundstein gelegt, dass Seite an Seite noch viele hoffentlich sehr erfolgreiche Jahre folgen können", meinte Steffen Herhold. Die vierte Erstliga-Saison der Sachsen startet am 27. September mit dem Auswärtsspiel beim amtierenden Meister in Ulm.

red/pm