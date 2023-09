Handball | Bundesliga Unnötige Niederlage für SC DHfK Leipzig Stand: 02.09.2023 21:31 Uhr

Bei MT Melsungen war für die Leipziger Handballer mehr drin. Doch zu viele technische Fehler verhinderten die ersten Zähler der Saison. Dabei war es knapp bis zur letzten Sekunde.

Die Leipziger Handballer warten in der Bundesliga noch auf den ersten Punkt. In Kassel kassierte das Team von Trainer Runar Sigtryggsson gegen MT Melsungen eine 27:28-Niederlage. Die war mehr als vermeidbar, technische Fehler kosteten die möglichen Zähler. Die nächste Chance besteht am 10.September, wenn die Leipziger die HSG Wetzlar empfangen.

Leipzig beißt sich langsam rein

Nach der knappen Auftaktniederlage gegen die Füchse Berlin sollten nun in Melsungen unbedingt die ersten Punkte holen. Aus diesem Grund reiste die Leipziger Delegation bereits am Freitag an. Doch die ersten Akzente setzten die Gastgeber, Leipzig leistete sich zunächst einige technische Fehler. Nach knapp sechs Minuten gelang beim 1:1 der erste DHfK-Treffer. Danach ging es hin und her, starke Aktionen wechselten mit Ungenauigkeiten ab. In der 21. Minute gelang Lukas Binder beim 11:10 die erste Führung für die Gäste. Zur Pause führte Leipzig mit 15:14.

Drei-Tore-Führung reicht nicht

Und es wurde noch besser, die Sachsen erwischten nach der Pause den besseren Start, führten mit 17:14. Doch so richtig davonziehen konnte der SC DHfK nicht, Dainis Kristopanis hielt Melsungen im Spiel, insgesamt markierte er zehn Tore. Leipzig dagegen gelang über sechs Minuten kein Tor. So blieb es hauchdünn, die Führung wechselte ständig. Am Ende dann lagen die Gastgeber knapp vorn, Leipzig hatte sechs Sekunden vor Schluss aber den Ball. Doch die geplante Variante klappte nicht, auch der letzte Freiwurf von Marko Mamic landete nur in der Mauer.

rei