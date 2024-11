Handball | 1. Bundesliga ThSV- Rückraumspieler Kraus von Eisenach zurück nach Potsdam Stand: 01.11.2024 14:37 Uhr

Nur gut ein Jahr und 23 Spiele dauerte die Verbindung von Handball-Bundesligist ThSV Eisenach und Dustin Kraus. Jetzt zieht es den Rückraumspieler zurück nach Potsdam.

Bundesliga-Aufsteiger 1. VfL Potsdam holt Rückraumspieler Dustin Kraus mit sofortiger Wirkung vom Liga-Konkurrenten ThSV Eisenach zurück. Wie der Verein mitteilte, unterschrieb der 23-Jährige für eineinhalb Jahre in Potsdam. Kraus fehlt den Thüringern damit am Freitagabend (1. November, ab 20 Uhr im Live-Ticker) beim schweren Auswärtsspiel bei den Rhein-Neckar Löwen. Auf seine alten Teamkollegen aus Eisenach trifft Kraus bereits am 11. Dezember, wenn der ThSV in Potsdam gastiert.

23 Spiele und zwölf Tore für Eisenach

"Wir haben im letzten Jahr Rene Witte und die Verantwortlichen des ThSV Eisenach in ihrer Personaldecke unterstützt und genauso haben sie es jetzt bei uns gemacht. Mit Dustin Kraus ist unser Kader noch einmal breiter geworden. Dadurch haben wir jetzt auch mehr spieltaktische Möglichkeiten", sagte Bob Hanning.

Der Rückraumspieler kam bereits Anfang 2022 nach Potsdam und feierte mit dem Team von Trainer Hanning den Aufstieg in die 2. Liga. Zuvor spielte er bereits beim TSV Bayer Dormagen, bei TuSEM Essen und den Füchsen Berlin. Im September 2023 folgte der Wechsel nach Eisenach. Dort stand Kraus in 23 Bundesligaspielen im Kader und erzielte insgesamt zwölf Treffer.

dpa/dh