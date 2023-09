Handball | Bundesliga ThSV Eisenach verstärkt Rückraum mit Dustin Kraus Stand: 24.09.2023 11:17 Uhr

Der Bundesligaaufsteiger ThSV Eisenach hat mit Dustin Kraus vom VfL Potsdam einen jungen, aber stark ausgebildeten Spieler verpflichtet. Die Thüringer reagieren damit auf ihre lange Verletztenliste.

Der 22-jährige Rückraumspieler kam Anfang 2022 nach Potsdam und stieg mit den Brandenburgern in die zweite Liga auf. Davor spielte er beim TSV Bayern Dormagen, TuSEM Essen und den Füchsen Berlin. Unter Trainer Bob Hanning machte Kraus die Verantwortlichen in der Wartburgstadt jetzt auf sich aufmerksam. Bei der vermeidbaren Niederlage in Erlangen (23:28) stand der Neuzugang bereits auf der Platte. Maik Nowak, sportlicher Leiter des ThSV ist gespannt auf den Neuzugang: "Dustin erfüllt die allgemeinen Kriterien unserer Personalpolitik, jungen potenziell guten Spielern die Chance zu geben bei uns den nächsten Schritt zu gehen. Mit ihm haben wir einen interessanten Spieler mit guten Voraussetzungen gewinnen können. Er passt mit seinem Entwicklungspotential nahezu optimal in unser System."

Dustin Kraus stand bei der Niederlage des ThSV gegen Erlangen bereits im Kader der Wartburgstädter.

Kraus: "Freue mich schon auf das erste Heimspiel"

Kraus selbst zeigt sich gespannt auf die neue Herausforderung, auch wenn er kurzzeitig Bedenken hatte: "„Beim Abendessen mit unserem Trainer erreichte mich das Angebot aus Eisenach. Eine Überraschung, mit der ich nicht gerechnet hatte. Während des Überlegens in der anschließenden Nacht wurde mir schnell klar, das ist der richtige Schritt in die richtige Richtung. Die drei Jahre Ausbildung bei den Füchsen Berlin und beim VfL Potsdam hatten natürlich das Ziel 1. Handballbundesliga." Gemeinsam mit seiner Freundin zieht er jetzt aus der brandenburgischen Landeshauptstadt nach Thüringen. "Ich bin stolz, nun bei einem Traditionsverein zu sein. Meine Mannschaftskameraden vom VfL Potsdam haben sich für mich gefreut, beste Wünsche mit auf den Weg gegeben. In Eisenach bin ich bestens aufgenommen worden. Ich freue mich schon auf das erste Heimspiel. Ich durfte die Atmosphäre mit dem VfL Potsdam beim letzten Eisenacher Heimspiel der Vorsaison erleben. Ich bin mir sicher, die Werner-Aßmann-Halle wird uns zum Erfolg pushen." Das erste Heimspiel gibt es erst am Montag, den 09. Oktober gegen die Rhein-Neckar Löwen. Davor geht es für Eisenach zu Kraus' Ex-Verein nach Berlin. Am kommenden Sonntag (01. Oktober, 16:30 Uhr) gastiert der ThSV bei den Füchsen.

red/pm