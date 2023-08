Handball | Testspiele ThSV Eisenach verliert beim Wartburg-Cup gegen Füchse Berlin Stand: 05.08.2023 21:33 Uhr

Zweites Spiel, zweite Niederlage: Die Handballer des ThSV Eisenach warten beim heimischen Wartburg-Cup weiter auf den ersten Sieg. Nach der Pleite am Freitag gegen Erlangen waren auch die Füchse Berlin stärker.

Der ThSV Eisenach hat am Samstag (05.08.2023) ein Testspiel im Rahmen des Wartburg-Cups gegen die Füchse Berlin nach couragierter Leistung mit 27:31 (15:18) verloren. Gegen den European-League-Sieger und Meisterschaftsdritten stand es in der Eisenacher Werner-Aßmann-Halle 13 Minuten vor dem Ende noch 24:24. In den Schlussminuten aber setzte sich die Cleverness des Hauptstadtclubs durch. Manuel Zehnder kam für die Thüringer auf elf Treffer, auf der Gegenseite war Matthias Gidsel zwölfmal erfolgreich.

In der ersten Partie des Tages konnte der HC Erlangen einen 29:24-Erfolg über die HSG Wetzlar bejubeln.

Auftaktpleite und Eisenacher Torflaute gegen Erlangen

Bereits am Freitag verlor der ThSV den ersten Test gegen den HC Erlangen mit 23:32 (14:16) deutlich. Nach 27 Minuten führten die Thüringer mit 14:13. Danach warfen die Gastgeber 18 Minuten lang kein Tor und lagen mit 14:23 hinten. Besonders HCE-Keeper Bertram Obling ließ die Wartburgstädter verzweifeln.

"Mit unserem Angriff im ersten Abschnitt war ich zufrieden. Nach dem Seitenwechsel wussten wir unsere guten Torchancen nicht zu nutzen, ließen freie Bälle aus. Der Erlanger Keeper machte seinen Rolladen runter", fasste ThSV-Coach Kaufmann zusammen. Erfolgreichster Werfer bei Eisenach war Manuel Zehnder, der gegen sein Ex-Team fünfmal traf.

Erlangens Nico Buedel (hinten) hält Justin Kurch vom ThSV Eisenach beim Wurfversuch fest.

Zuvor hatten die Füchse mit 32:30 über die HSG Wetzlar triumphiert. Damit machen Berlin und Erlangen am Sonntag ab 14:30 Uhr den Sieger des Wartburg-Cups unter sich aus. Eisenach und Wetzlar spielen ab 17 Uhr um den dritten Rang.

____

red/pm