Handball | Bundesliga ThSV Eisenach mit Remis im Aufsteigerduell gegen Balingen Stand: 15.09.2023 22:26 Uhr

Der ThSV Eisenach bleibt vor heimischer Kulisse ungeschlagen. Im Aufsteigerduell gegen den HBW Balingen-Weilstetten mussten die Thüringer am Freitagabend durch ein 28:28 jedoch die ersten Punkte abgeben.

Zehnder glänzt bis zur Pause

In der mit 2.490 Zuschauern ausverkauften Werner-Aßmann-Halle lieferten sich beide Kontrahenten einen ausgeglichenen Beginn. Die Führung wechselte mehrfach, wobei sich keines der Teams mit mehr als einem Treffer absetzen konnte. Bei den Gastgebern, die ohne den erkrankten Marko Grgic auskommen mussten, glänzte vor allem Manuel Zehnder, der sieben Tore erzielte.

Eisenach kann Vorsprung nicht halten

Auch nach dem Wechsel blieb es eine enge Kiste (16:16/34.). Allerdings leisteten sich die Balinger eine Schwächphase, in der sie sechs Minuten kein Tor erzielten. Trotz dieser Ladehemmung gelang es den Eisenachern nicht, sich mehr als zwei Tore abzusetzen (18:16/38.). Das lag auch mit an Zehnder, der plötzlich keinen Ball mehr im Kasten der Gäste unterbrachte. Dennoch konnte sich mit zunhemdener Spieldauer der ThSV ein Drei-Tore-Polster erarbeiten (22:19/47.). Allerdings steckten die Gäste nicht auf, kämpften sich wieder heran und gingen selbst in Front (26:25/55.). In der spannenden Schlussphase gelang den Thüringern wieder der Ausgleich, doch der letzte Wurf von Peter Walz landete in der Mauer. Zehnder war bester Werfer der Partie (9).

Die nächste Herausforderung erwartet das Team von Trainer Misha Kaufmann am 23. September, wenn die Eisenacher beim HC Erlangen gastieren.

red/dpa