Handball | Bundesliga ThSV Eisenach: Geht es doch mit Kaufmann weiter?

Besinnliche Weihnachten? Beim ThSV Eisenach ist man weit davon entfernt. Um Trainer Misha Kaufmann ist ein Streit entbrannt. Am Sonntag saßen die Macher des ThSV zusammen.

Harmonisch sieht anders aus. Das Bild, was Handball-Bundesligist ThSV Eisenach am dritten Adventssonntag auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte, wirkte nicht gerade wie Friede, Freude, Eierkuchen, aber immerhin saßen Trainer und Führungsspitze an einem Tisch.

Im Vorfeld der Weihnachtsfeier hatte man sich "zum gemeinsamen Austausch" getroffen. Mehr als der kurze Hinweis: "Gemeinsam für den ThSV sind wir im respektvollen, offenen und ehrlichen Austausch für eine konstruktive Lösung" wurde aber nicht öffentlich. Während die Fans größtenteils positiv reagierten und das Bild als Hoffnungsschimmer für die Zukunft werteten, bleibt weiter viel Raum für Spekulationen beim Überraschungsklub der Handball-Bundesliga.

Kaufmann - die Fans lieben den Erfolgstrainer

Seitdem der Verein am Freitag (13.12.2024) in einer Pressemitteilung erklärt hat, dass Trainer Misha Kaufmann den Verein im Sommer verlassen will, herrscht große Unruhe. Die Zukunft von Kaufmann schlägt hohe Wellen. Die Fans lieben und verehren den Schweizer, der den ThSV erst vor dem Abstieg in die 3. Liga bewahrt hat, dann aufgestiegen ist und derzeit mit einem Mittelfeldplatz in der 1. Handball-Bundesliga das Optimum aus der Mannschaft rausholt. Die Fans sehen Geschäftsführer René Witte als Sündenbock.

Streitpunkt Professionalität?

Der Trainer, der seinen Vertrag erst im Sommer verlängert hat, soll einen Co-Trainer und einen festen Physiotherapeuten gefordert haben - beides soll Witte abgelehnt haben. Als Co-Trainer hilft aktuell der Sportliche Leiter Maik Nowak immer mal wieder aus. Er ist aber im Hauptberuf Lehrer an einer Schule in Leipzig und nur sporadisch in der Wartburgstadt. Auch der Physiotherapeut ist nicht hauptamtlich, sondern nur stundenweise beim ThSV beschäftigt.

Dass ein Trainer eines Handball-Bundesligisten in diesen Punkten mehr Professionalität fordert, ist verständlich, dass der Verein - in Form von Witte - sagt, dass dafür kein Geld da ist, auch. Womöglich war dies der Ausschlag für Kaufmann, um die Auflösung seines Vertrages im Sommer zu bitten. So genau weiß man das nicht, weil offiziell kaum etwas durchsickert.

Rene Witte, Geschäftsfuehrer des ThSV Eisenach, und Trainer Misha Kaufmann

Kaufmann und Witte geben PK

Das könnte sich am Dienstag ändern. Dann stehen Kaufmann und Witte bei einer Pressekonferenz gemeinsam für Fragen bereit. Offiziell geht es um das Pokal-Viertelfinale gegen die Rhein-Neckar Löwen. Es dürfte deutlich mehr Fragen abseits der Sportbühne geben.

Zumal Kaufmanns Berater Ates Oelke mit einem Statement zusätzlich Öl ins Feuer gegossen hat. Die Bekanntgabe der Mitteilung des Vereins, dass Kaufmann aufhört, war mit der Trainer-Seite nicht abgestimmt worden. "Mit Verwunderung und ohne vorherige Absprache haben wir die Pressemitteilung zu Misha Kaufmann vom heutigen Tage des ThSV Eisenach und deren Professionalität zur Kenntnis genommen, obwohl der Geschäftsführer am 12.12.24 sogar schriftlich angekündigt hatte, alle Veröffentlichungen und Pressemitteilungen mit uns abzustimmen und uns vorab zuzusenden", wird er beim Portal Handball-World zitiert.

Berater dementiert Vertragsauflösung

Der Berater ergänzte außerdem, dass es nicht richtig sei, dass Misha Kaufmann seinen Vertrag wegen eines anderen Vereins auflöse. Er habe auch bei keinem anderen Verein unterschrieben. Die Gerüchte, Kaufmann wechsle zum TVB Stuttgart hielten sich hartnäckig, scheinen aber haltlos, zumal die Schwaben gerade erst den Trainer gewechselt haben und zurück in der Erfolgsspur (zwei Siege) sind. Laut Oelke gibt es außerdem keinen Auflösungsvertrag, der von Seiten der Geschäftsführung des ThSV Eisenach oder seitens Misha Kaufmann unterschrieben wurde. "Misha Kaufmann hat per dato einen bindenden und gültigen Vertrag bei der ThSV Eisenach."

Vielleicht erleben die Eisenacher doch noch ihr Weihnachtsmärchen und Kaufmann den Rückzug vom Rückzug macht. Für die ThSV-Fans wäre ein Riesengeschenk, wenn Misha Kaufmann, der den Verein zurück auf die Bundesliga-Karte führte, über den Sommer hinaus den ThSV trainiert. ThSV-Präsident Shpetim Alaj sagte im Interview mit SPORT IM OSTEN: "Wir wollen, dass Misha Kaufmann seinen Vertrag erfüllt. Wenn es irgendwelche Forderungen sind, die wir erfüllen können, werden wir alles daran setzen." In Eisenach scheint derzeit Nichts unmöglich.

