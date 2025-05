Fußball | Regionalliga Chemnitzer FC verpfllichtet Offensivmann aus Wolfsburg Stand: 06.05.2025 14:16 Uhr

Dritter Sommer-Neuzugang beim Chemnitzer FC: Die "Himmelblauen" sicherten sich die Dienste eines oberliga-erfahrenen Offensiv-Talents.

Bei Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC soll Maurizio Grimaldi in der kommenden Saison die Offensive beleben. Der 22-Jährige kommt aus der Oberliga Niedersachsen und erhält beim CFC einen Einjahresvertrag. Das teilte der Klub am Dienstag (6. Mai 2025) mit.

Löwe: "Präsenz und Schnelligkeit"

CFC-Sportdirektor Chris Löwe lobte in der Mitteilung des Vereins: "Seine körperliche Präsenz und Schnelligkeit, gepaart mit einem großen Herz, passen sehr gut in unser System, das auch künftig von Intensität, Laufbereitschaft und Tempo geprägt sein soll." Grimaldi kommt vom Oberliga-Elften Lupo-Martini Wolfsburg. In der aktuellen Saison kam der Rechtsfuß zu 31 Einsätzen für Wolfsburg und erzielte acht Tore. In seiner Karriere spielte er 107 Mal in der Oberliga Niedersachsen und knipste dabei 17 Mal.

Grimaldi: "Wird mich pushen"

"Maurizio hat uns im Probetraining mit seinen Qualitäten überzeugt. Er ist ein talentierter Spieler, der mit seinen 22 Jahren bei uns unbedingt den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen möchte", so Löwe. Grimaldi sagte: "In der Oberliga ist natürlich alles eine Nummer kleiner, aber diese Umstellung wird kein Hindernis sein – im Gegenteil: Sie wird mich zusätzlich pushen."

Vor Grimaldi hatte der CFC bereits Johannes Pistol und Tobias Stockinger von den Regionalliga-Konkurrenten ZFC Meuselwitz und BFC Dynamo für die kommende Saison verpflichtet.

dh/pm