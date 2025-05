Neues vom Krügel-Platz | Folge 47 FCM-Legende Lars Fuchs: "Dankbar sein für diesen Traum von der Bundesliga" Stand: 06.05.2025 14:00 Uhr

Lars Fuchs gilt beim 1. FC Magdeburg als Legende. Im Podcast spricht der Aufstiegsheld von 2015 über die aktuelle Situation des FCM in der 2. Bundesliga und erklärt, warum er großer Fan des Spiel-Systems von Cheftrainer Christian Titz ist.

Von Daniel George, MDR SACHSEN-ANHALT

Er war Torjäger und Publikumsliebling einer legendären Generation: Lars Fuchs hat sich als Teil der Aufstiegs-Mannschaft von 2015 in die Herzen der Fans des 1. FC Magdeburg geschossen – und wurde dafür nun mit seinen Teamkollegen geehrt.

Im Podcast spricht Fuchs über seine besondere Zeit beim FCM, den aktuellen Erfolg seines Ex-Clubs und seine Trainer-Laufbahn.

Folge 47 von "Neues vom Krügel-Platz" in drei Schlagzeilen:

1.) FCM ehrt Aufstiegshelden: "Wie ein Klassentreffen" – ab Minute 02:10

Das Heimspiel des 1. FC Magdeburg gegen Preußen Münster stand am vergangenen Freitag auch unter dem Zeichen der Vergangenheit: In der Halbzeitpause wurden die Aufstiegshelden von 2015 anlässlich des zehnjährigen Jubiläums geehrt. Einer, der damals mitverantwortlich für den Aufstieg in die 3. Liga war: Lars Fuchs.

Im Podcast spricht der 42-Jährige über die Ehrung. "Das war wie ein Klassentreffen", sagt er und verrät: "Der Zusammenhalt hat uns damals stark gemacht und macht uns noch immer stark." Außerdem erzählt Fuchs, wie er mit seinem Sohn in Block U stand und erklärt, warum ihm das Ende seiner Spieler-Laufbahn so schwer gefallen ist.

2.) Wann kehrt Lars Fuchs als Trainer zum FCM zurück? – ab Minute 12:00

Bereits vor dem Ende seiner Spieler-Laufbahn stand für Lars Fuchs fest: Seine berufliche Zukunft liegt auf der Trainerbank. Nach starker Debüt-Saison wurde der 42-Jährige im vergangenen Jahr nach schwachem Saisonstart beim Regionalligisten Greifswald allerdings entlassen, sucht seitdem einen Job.

Im Podcast spricht Fuchs über die harte Konkurrenz im Trainer-Geschäft und erklärt, warum er seinen Fußballlehrer-Schein wohl nicht in Deutschland, sondern in Litauen machen wird. Und er sagt: "Irgendwann als Trainer zum FCM zurückzukehren, wäre ein Traum."

Beim Regionalligisten Greifswald wurde Lars Fuchs im vergangenen Jahr als Cheftrainer freigestellt.

3.) Spielsystem von FCM-Trainer Titz: "Ich bin Fan davon" – ab Minute 32:40

Zum Abschluss schätzt Lars Fuchs die aktuelle Situation des 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga ein und erklärt, warum er Fan von der Arbeit des Cheftrainers Christian Titz ist. "Für jeden Sieg und die Möglichkeit, vom Aufstieg in die Bundesliga zu träumen, sollte man dankbar sein", sagt Fuchs.

Im Podcast erkärt Lars Fuchs außerdem, wie er die Chancen auf den Bundesliga-Aufstieg einschätzt und wie die Zukunft des FCM aussehen könnte. Fuchs sagt über das Spiel-System von Cheftrainer Christian Titz: "Ich bin Fan davon!"

Hör-Empfehlung: Spezial-Folgen zum Drittliga-Aufstieg 2015 gegen die Kickers Offenbach

In Runde 1 des DFB-Pokals verlor der 1. FC Magdeburg am 19. August gegen die Kickers Offenbach. Eine Paarung, die Erinnerungen weckt: Den 31. Mai 2015 werden wohl alle Anhänger des FCM nie vergessen. An diesem Tag sicherte sich der FCM mit einem Sieg im Rückspiel der Aufstiegs-Relegation gegen Offenbach den Aufstieg in die 3. Liga. Grund für MDR SACHSEN-ANHALT, um auf die historischen Duelle von damals zurückzublicken:

Hör-Empfehlung: Europapokal-Spezial zum größten FCM-Triumph der Vereinsgeschichte

Im Mai 1974 feierte der 1. FC Magdeburg den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte: den Gewinn des Europapokals der Pokalsieger. Dieser besondere Tag jährte sich in diesem Jahr zum 50. Mal. Deshalb taucht MDR SACHSEN-ANHALT im FCM-Podcast "Neues vom Krügel-Platz" noch einmal ein ins damalige Geschehen und geht auf jede Runde mit einer Spezial-Folge ein.

Alle fünf Folgen jetzt hören:

