Handball | Bundesliga Rückraumspieler Vistorop verlässt ThSV Eisenach

Rückraumspieler Vistorop verlässt ThSV Eisenach Stand: 06.05.2025 15:41 Uhr

Nach einem Jahr an der Wartburg verabschiedet sich der koratische Nationalspieler Filip Vistorop schon wieder. Der Sportliche Leiter der Eisenacher begründeet den Abgang mit einem Spieler-Überangebot im Rückraum.

Handball-Bundesligist ThSV Eisenach lässt seinen drittbesten Torschützen der Saison ziehen. Wie der Verein am Dienstag (6. Mai 2025) bekannt gab, verlässt Filip Vistorop die Thüringer. Der 27-Jährige wechselt zu Bundesliga-Konkurrent Wetzlar.

ThSV-Sportchef Nowak: "Schon sehr gut besetzt"

Der Rückraumspieler kam erst im vergangenen Sommer aus Balingen-Weilstetten nach Eisenach. Für den ThSV absolvierte Vistorop in dieser Saison bisher 25 Spiele und erzielte dabei 92 Tore. Eisenachs Sportlicher Leiter Maik Nowak begründet den Abgang des siebenmaligen kroatischen Nationalspielers so: "Wir sind mit unserem Personal insbesondere auf den Positionen Rückraum Links und Rückraum Mitte mit fünf Spielern und mit 17 Spielern insgesamt schon sehr gut besetzt. Die Entscheidung ist in beiderseitigem Einvernehmen getroffen worden, und mit unserer aktuellen Kadersituation ist der Weg für ihn frei."

Vistorop (re.) traf bisher 92 Mal für Eisenach.

Freude in Wetzlar: "Angriff variabler"

Bei der HSG freut man sich über den Neuzugang der im Rückraum auf halbliks oder in der Mitte zuhause ist: "Er ist ein spielerisch starker Handballer, der in Eins-gegen-eins-Situationen den Ball noch sicher weitertransportieren kann. Er wird unseren Angriff variabler machen. Mit ihm haben wir sicherlich auch häufiger die Möglichkeit, Dominik Mappes auf Rückraum Mitte mehr Zeit für Entlastung zu geben", wir der Sportliche Leiter Jasmin Camdzic in der Mitteilung zitiert.

