Tanzen | WM und EM Tanz-Superstars Ionel verlieren WM-Titel und beenden Turnier-Karriere Stand: 15.10.2023 06:27 Uhr

Alles war angerichtet für einen triumphalen Abgang für Ionel und Patricija Ionel vom Turnier-Tanzsport. Doch das sicher geglaubte WM-Gold im Showdance gab es nicht. Große Freude auch ohne Medaille gab es dagegen bei einem deutschen Latein-Paar.

Der Ort ihres größten Erfolgs sollte für Patricija und Alexandru Ionel am späten Samstagabend (14.10.2023) auch der Ort für den perfekten Abschied sein. Doch die WM im Showdance auf der Messe Leipzig endete für die beiden mit einer Enttäuschung.

Standing Ovations für Ionel-Paar in Leipzig

Die beiden Ionels zeigten bei ihrer WM-Kür nach Motiven der George-Bizet-Oper "Carmen" einen begeisternden Auftritt. Ästhetisch, athletisch, hingebungsvoll tanzten die beiden – das Publikum ging schon während der Kür rhythmisch mit. Nach dem dramatischen und tragischen Ende des Tanzes, der in der Oper und auf der Tanzfläche mit dem Tod Carmens durch den zurückgewiesenen Sergeant Don José endet, wurden die beiden Bielefelder vom Leipziger Publikum bereits mit Standing Ovations für die vermeintliche Titelverteidigung gefeiert.

Tränen nach der Urteilsverkündung

Gold geht an Paar aus der Slowakei

Denn die Jury entschied anders. Um 0,493 Punkte verpassten die Deutschen die Titelverteidigung. Sieger mit 40,293 wurden Matej Stec und Elena Popova mit einer Kür zu Musik von Cher, Barbara Streisand und Celine Dion. Der größte Erfolg für die beiden Slowaken, die am Samstag in Leipzig auch bei der EM im Latein am Start waren und Elfte wurden.

Das Weltmeister-Paar Matec Stec (re.) und Elena Popova (li.).

Joachim Llambi: "Sind alle davon ausgegangen"

Die Entscheidung der Jury überraschte nicht nur das Publikum: "Wir sind alle davon ausgegangen, nachdem die beiden getanzt haben, dass sie es rocken werden", sagte Ex-Tänzer und Wertungsrichter Joachim Llambi am MDR-Mikrofon zum fehlerfreien Ionel-Performance der drei geforderten Standardtänze und Hebefiguren. "Die Wertungsrichter sind manchmal nicht vorhersehbar und nicht beeinflussbar", ergänzte der 59-Jährige, der die WM gemeinsam mit Oliver Thalheim moderierte.

Patricija Ionel: "Haben Euer Herz gewonnen"

"Wir sind voller Emotionen, mit Feuer in uns drin", wandte sich Patricija Ionel ans Publikum, als die Überraschung über das verlorene Gold der Freude über den warmen Beifall der rund 3.000 Zuschauer in der ausverkauften Messehalle gewichen war. "Wir haben Euer Herz gewonnen, das ist das Wichtigste." Aleksandru Ionel ergänzte: "In diesem Moment, den wir uns anders vorgestellt haben, ist es gar nicht so einfach." Was bleibt? "Für uns ist es eine Ehre, hier bei Euch in Leipzig unseren letzten Turniertanz getanzt zu haben."

Szene aus dem "Carmen"-Tanz der beiden Ionels.

Aleksandru Ionel: "Es sind viele Faktoren"

Denn die Entscheidung bleibt bestehen, so überraschend sie für die Fans der beiden kommt. "Wir haben viele rationale Überlegungen gemacht", erklärt Aleksandru Ionel am MDR-Mikrofon. "Die Emotionen wollen, dass das Herz weitertanzt." Vor allem im Leipzig. Hier tanzten sich die beiden nicht nur in die Herzen der Fans – nach Rang zwei mit einer schwangeren Patricija im Jahr 2021 feierten beide hier 2022 ihren größten sportlichen Erfolg: Mit einer "James Bond2-Kür wurden sie auf der Messe erstmals Weltmeister. "Es sind viele Faktoren, dass wir uns entschieden haben, den Turniersport erstmal zur Seite zu stellen", erklärt Aleksandru.

"Gänsehaut"

Den Fans wollen sie auch erhalten bleiben: Künftig allerdings nur noch bei Showveranstaltungen. Und irgendwie endet der Abend damit auch etwas versöhnlich für die beiden, im MDR-Interview sind bei Patricija Ionel die Tränen der ersten Enttäuschung dann auch schon getrocknet. Denn der Applaus des Publikums bleibt, sagt die 28-Jährige: "Das ist Gänsehaut für uns. Es ist das wichtigste, wenn das Publikum unsere Geschichte verstanden hat, wenn Ihnen der Tanz gefallen hat. Das zählt am Ende."

Latein-EM: Platz sechs für deutsches Paar - "Meilenstein"

Ebenfalls mit Gänsehaut aber ganz ohne Tränen endete die zweite internationale Meisterschaft des Abends für das deutsche Duo Fabian Täschner und Darija Titowa. In der Europameisterschaft im Latein wurden die beiden Bremer Sechste. Ein Erfolg für beide bei ihrer EM-Premiere. "Ich würde sagen, besser geht es nicht. Wir haben unser Ziel erreicht", sagte Täschner nach dem Finale im MDR. Titowa ergänzte: "Wir sind erst vor Kurzem zu den Profis gewechselt. Es ist ein Meilenstein in unserer Karriere."

Fabian Täschner (re.) und Elena Titowa (li.).

EM-Sieger Silvestri/Varada: "Bedeutet uns alles"

Mit insgesamt 169,800 Punkten nach den Latein-Tänzen Samba, Rumba, Paso Doble, Jive und Cha Cha Cha waren die Deutschen aber schon deutlich entfernt vom Podest. Sieger wurden die Ungarn Andrea Silvestri und Martina Varadi mit 191,750 Punkte. Die Top-Favoriten, die seit 1999 als Profis tanzen, holten ihren zweiten EM-Titel und bereits das dritte internationale Gold in diesem Jahr. Bei der WM im vergangenen Jahr in Leipzig mussten sieh Silvestri/Varadi noch mit Rang zwei begnügen. "Das bedeutet uns alles. Das ist unser Leben. Wir sind sehr dankbar", freute sich Varadi am MDR-Mikrofon. "Die Atmosphäre ist unglaublich", strahlte auch Silvestri.

Andrea Silvestri (re.) und Elena Varadi (li.)

