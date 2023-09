Fußball | 2. Bundesliga "Tanker" Castaignos rettet FCM einen Punkt gegen Paderborn Stand: 22.09.2023 20:44 Uhr

Lange sah es für den 1. FC Magdeburg gegen den SC Paderborn nach der zweiten Niederlage in Folge in der 2. Fußball-Bundesliga aus. Dann kam ein Joker und traf nach einer tollen Einzelleistung. So konnte der FCM einen neuen Rekord aufstellen.

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat sich gegen den SC Paderborn spät noch einem Zähler gesichert. Beim 1:1 traf Joker Castaignos. Durch das Remis bleibt der FCM nun in sechs Zweitliga-Heimspielen hintereinander ungeschlagen - neuer Vereinsrekord. In der Tabelle verbessere sich Magdeburg auf Rang drei. Weil der Hamburger SV in Osnabrück überraschend verlor, hätte ein Heimsieg sogar auf Platz eins geführt. Nach dem Spiel gegen einen guten Gegner, kann man mit dem Punkt aber zufrieden sein.

Vor der Pause tat sich der FCM schwer, zu seinem schnittigen Kombinationsfußball zu kommen. Vorne konnten kaum Bälle erobert werden, weil Paderborn einfach zu geschickt aus der Deckung spielte und dann selbst mit langen Bällen Akzente setzte. Die Ostwestfalen hatten gleich drei lange Angreifer aufs Feld geschickt. Erst nach einer halben Stunde wurde die Elf von Christian Titz gefährlich: Ex-FCM-Kapitän Tobias Müller klärte nach einem Pass von rechts von Herbert Bockhorn vor Luca Schuler (30.), dann nahm sich Jason Ceka einen langen Ball, zog die Kugel aber knapp rechts am langen Pfosten vorbei (32.).

Die Gäste ließen gegen den FCM lange nicht viel zu, Hier kommt Jason Ceka (re.) gegen Marcel Hoffmeier nicht durch.

Grimaldi im zweiten Versuch erfolgreich

Die Elbestädter schienen auf Touren zu kommen, wurden dann jedoch eiskalt erwischt: Nach einem Fehlpass der Gastgeber ging es ratzfatz, plötzich stand Adriano Grimaldi in der MItte frei, verstolperte aber (35.). Eine Minute später macht es der Mittelstürmer besser, als er einen Pass von Felix Platte gegen den heraus stürzenden Dominik Reimann versenkte. Nach kurzem Abseitscheck von WM-Schiedsrichter Felix Brych (München) zählte der Treffer. Magdeburg hatte danach noch eine Ausgleichschance, doch Baris Atik verfehlte den Kasten von halbrechts (45.+3). Angesichts von 2:7-Torschüssen war der Rückstand der Hausherren nicht unverdient.

Adriano Grimaldi (li.) brachte Paderborn in Führung.

Schuler zögert zu lange

Der letztjährige Aufsteiger kam gut aus der Kabine, nach einem geschmeidigen Angriff über rechts stand Luca Schuler frei, aber der in der Anfangspahse der Saison so starke Stürmer brauchte einen Tick zu lange, so konnte noch ein Gegner dazwischen spritzen (49.). Die Titz-Elf hatte nun zwar zeitweise außergewöhnliche 83 Prozent Ballbesitz, doch gegen die aufmerksame Abwehr der Gäste gab es weiterhin kaum ein Durchkommen.

Joker Castaignos erlöst den FCM spät

Joker Luc Castaignos brachte neuen Schwung, seinen Knaller konnte Schlussmann Jannik Huth ums Eck lenken (77.). Dann wurde der Ex-Inter-Mailand-Stürmer von Atik in Szene gesetzt, tankte sich gegen einen Verteidiger durch und überwand auch noch Huth zum umjubelten Ausgleich (85.).

Luc Castaignos(Mi.) ließ sich auch auf den letzten Metern seines tollen Solos nicht von einer Paderborner Meute aufhalten.

Das sagten die Trainer

Lukas Kwasniok (Paderborn): Stimme folgt

Christian Titz (Magdeburg): Stimme folgt

