Basketball | BBL-Pokal Syntainics MBC zieht in die zweite Runde ein, Dresden Titans scheitern

Der Syntainics MBC hat sich in der ersten Runde des BBL-Pokals in Frankfurt durchgesetzt. Gegen die Fraport Skyliners hat ein starkes Viertel gereicht. Für die Dresden Titans ist die Pokalsaison derweil schon vorbei.

Der Syntainics MBC hat sich gegen den Zweitligisten Fraport Skyliners mit 81:73 (48:39) durchgesetzt und trifft in der nächsten Runde (14./15. Oktober 2023) auf die MLP Academics Heidelberg.

Der Start der Partie misslang den Weißenfelsern. Gegen den Bundesligaabsteiger lag das Team von Predrag Krunic zwischenzeitlich mit sieben Punkten hinten (12. Minute), drehte dann aber auf. Nach einem starken zweiten Viertel, das mit 25:11 an den MBC ging, führten die Wölfe beruhigend zur Halbzeit. Besonders an den Brettern dominierten die Gäste aus Sachsen-Anhalt, holten zehn Rebounds mehr als die Frankfurter. Das dritte Viertel war ausgeglich und punktarm (11:12), besonders die Gastgeber hatten riesige Probleme aus dem Feld zu treffen. Fünf Minuten vor dem Ende zog der MBC dann auf 16 Punkte davon und brachte den Vorsprung über die Zeit. Neuzugang Diante Baldwin war mit 17 Punkten erfolgreichster Werfer der Weißenfelser.

Dresden scheitert an Hamburg Towers

Die Dresden Titans sind in der ersten Runde ausgeschieden. Der Zweitligist hat gegen die Hamburg Towers mit 85:88 (39:53) verloren. Erstmals nach 14 Jahren haben wieder Teams aus der Pro-A am BBL-Pokal teilgenommen. Nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit kämpften sich die Elbestädter in einem starken dritten Viertel zurück und gingen zu Beginn des letzten Abschnitts in Führung (31. Minute). Zwei Zeigerumdrehungen später lag Dresden gar mit sieben Punkten in Front, konnte den Vorsprung aber nicht über die Zeit bringen. Bester Werfer der Titans war Tanner Nicholas Graham mit 19 Punkten. In die Liga startet das Team von Coach Fabian Strauß nächste Woche (30. September) bei den Artland Dragons.

