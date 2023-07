Basketball | BBL-Pokal Syntainics MBC muss nach Frankfurt – Dresden empfängt Erstligist Hamburg Stand: 13.07.2023 16:45 Uhr

Die erste Runde sowie das Achtelfinale des BBL-Pokals 2023/2024 sind am Donnerstag in Köln ausgelost worden. Erstmals nach 14 Jahren sind auch die besten sechs Teams der 2. Bundesliga vertreten.

MBC gastiert bei BBL-Absteiger

Demnach muss das Team des Sytainics MBC aus Weißenfels bei BBL-Absteiger Skyliners Frankfurt antreten. Zweitligist Dresden Titans hat Heimrecht und trifft auf die Mannschaft von Towers Hamburg aus der BBL, der in der Abschlusstabelle Platz 15 belegte. Die Runde wird am 23./24. September ausgespielt. Die genauen Spielzeiten werden zeitnah bekannt gegeben. Sollten beide mitteldeutsche Teams den Einzug in die nächste Runde schaffen, würde der MBC im Achtelfinale vor heimischer Kulisse auf den Sieger der Paarung Bayreuth gegen Heidelberg treffen. Dresden bekäme es mit den Artland Dragons aus Quakenbrück oder den Baskets Bamberg zu tun. Auch hier hätten die Sachsen Heimrecht.

Chemnitz gegen Gießen oder Crailsheim

Die Niners Chemnitz, die als BBL-Playoff-Teilnehmer der letzten Saison ein Freilos für die erste Runde haben, empfangen im Achtelfinale den Sieger des Erstrunden-Duells Gießen 46ers gegen Crailsheim Merlins. Die Achtelfinals sind auf den 14./15.Oktober terminiert.

Weitere Termine

Viertelfinale: 9./10. Dezember

BBL-Pokal TOP FOUR: 17./18. Februar 2024

