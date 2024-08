Basketball | BBL Syntainics MBC komplettiert Kader mit Shooting Guard Michael Devoe Stand: 03.08.2024 14:42 Uhr

Der Syntainics MBC hat sein zunächst "letztes Puzzlestück" für den neuen BBL-Kader gefunden. Der US-amerikanische Shooting Guard Michael Devoe wechselt nach Weißenfels.

Michael Devoe ist der 14. und vorerst letzte Spieler, den Basketball-Bundesligist Syntainics für die neue Saison unter Vertrag genommen hat. Die Weißenfelser informierten am Samstag (3. August) über die Verpflichtung. Der 24 Jahre alte US-Amerikaner erhält einen Einjahresvertrag und wird mit Spencer Reaves das zukünftige Shooting-Guard-Duo im MBC-Kader bilden. Der Klub teilte in diesem Zuge auch mit, aktuell bewusst nur fünf statt der erlaubten sechs "Legionärsplätze" vergeben zu haben, um bei einem eventuellen "Engpass" in der Saison noch mal reagieren zu können.

Devoe hat "Talent und Scoringmentalität"

Devoe soll das Team mit seinem "Talent und der Scoringmentalität" laut Wölfe-Cheftrainer Janis Gailitis "unberechenbarer" machen, dämpfte jedoch gleichsam überzogene Erwartungen. Der Georgia-Tech-Alumni müsse sich in der Vorbereitung zunächst "an den europäischen Basketball gewöhnen und integrieren", betonte Gailits.



Nach seinen vier Jahren an besagter renommierter US-Universität lief Devoe im NBA-Unterbau "G-League" für die Ontario Clippers, Salt Lake City Stars und Memphis Hustle auf, ehe es ihn zuletzt erstmals für kurze Zeit außerhalb seiner Heimat zum israelischen Klub Ramat Gan verschlug.

Der Kader des MBC für die Saison 2024/25

dpa/SpiO