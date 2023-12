Basketball | BBL Syntainics MBC kassiert nächste Pleite Stand: 02.12.2023 22:00 Uhr

Der Syntanics MBC hat nach der Sensation gegen Alba Berlin die zweite Niederlage in Folge kassiert (81:86). Gegen die Towers Hamburg behielt der MBC trotz einer späten Aufholjagd keine Punkte in Weißenfels.

Der Mitteldeutsche BC startete mit einem Neun-Punkte-Lauf (9:3) in die Partie und dominierte die Anfangsphase. Noch im ersten Viertel rückten die Mannen von Benka Barloschky jedoch auf zwei Zähler ran (Q1/23:21). Der Trend zog sich im zweiten Viertel weiter fort und die Hamburg Towers rissen die Partie an sich (43:35). Den Syntanics gelangen, bei 30 Punkten der Towers, unterdessen nur halb so viele Punkte im gesamten zweiten Viertel. Mit einem 38:51-Rückstand für den MBC ging es in die Kabinen.

Hamburg lässt sich Sieg nicht nehmen

Predrag Krunic und seine Mannschaft bemühten sich im dritten Viertel, doch die Gäste verteidigten erfolgreich (55:67). Besonders der gut aufgelegte Diante Baldwin (25 Punkte) warf immer wieder Körbe für die Weißenfelser, doch der Rückstand war schwer einzuholen (Q3/55:67). In der Crunchtime packte der MBC dann nochmal an. Elf Punkte in Folge brachten die Syntainics noch einmal ran (65:73). Die Gäste aus Hamburg hielten der Weißenfelser Drangphase jedoch stand und ließen dem Krunic-Team keine Chance mehr.

Bester Werfer der Partie wurde Baldwin mit 25 Punkten, doch auch Charles Callison (14) und John Bryant (10) trafen häufig. Für den MBC ist es die siebste Saisonniederlage. In der Tabelle rangieren die Weißenfelser vorerst auf Rang 15. Als Nächstes messen sich die Weißenfelser am kommenden Sonnabend im Pokal mit Alba Berlin (9. Dezember, 16 Uhr, live im MDR-Fernsehen).

twe