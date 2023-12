Fußball | Regionalliga Spielabsage: Chemie Leipzig muss wieder passen, Erfurt und Chemnitz wollen spielen Stand: 06.12.2023 16:02 Uhr

Wie schon am letzten Wochenende fallen Spiele in der Regionalliga Nordost dem Wintereinbruch zum Opfer. Das Heimspiel der BSG Chemie gegen Luckenwalde fällt aus, Rot Weiß Erfurt will den Kracher gegen den Chemnitzer FC dagegen spielen.

Auch wenn der Schnee in der Messestadt schmilzt, ist der Alfred-Kunze-Sportpark am Samstag (09. Dezember) noch nicht wieder spielbereit. Die Partie zwischen der BSG Chemie Leipzig und dem FSV Luckenwalde ist abgesetzt. Das teilte der Nordostodeutsche Fußballverband (NOFV) am Mittwoch (06. Dezember) mit. Auch zwei Spiele in Berlin sind bereits abgesagt worden.

Zwickau und Erfurt wollen spielen

Während das traditionell tiefe Geläuf in Leipzig-Leutzsch kein Spiel zulässt, sieht es andernorts deutlich besser aus. Der FSV Zwickau ist optimistisch, dass das Duell mit Lok Leipzig am Samstag (14 Uhr, live im MDR FERNSEHEN) stattfinden kann. Ebenso will Rot Weiß Erfurt am Freitag (19 Uhr live im Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) gegen den Chemnitzer FC im Steigerwaldstadion antreten.

Bereits abgesagt sind die Duelle zwischen der VSG Altglienicke und dem SV Babelsberg 03 am Freitag, sowie die Begegnung zwischen dem Berliner AK und dem BFC Dynamo am Sonntag (10. Dezember, 14:00 Uhr).

Regionalliga geht später in in die Winterpause

Bereits am vergangenen Wochenende war fast der komplette 16. Spieltag in der Regionalliga Nordost abgesagt worden. Einzig das Heimspiel des FC Carl Zeiss Jena gegen den ZFC Meuselwitz fand statt, was der FCC mit 1:0 gewann. Die ausgefallenen Partien wurden vom NOFV bereits neu angesetzt, wodurch die Vereine auch nach dem dritten Advent noch einmal zum Einsatz kommen.

