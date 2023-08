Fußball | 3. Liga SG Dynamo Dresden: Mit mehr Mut zum Erfolg gegen den SV Waldhof Mannheim Stand: 21.08.2023 15:47 Uhr

Nach dem Dämpfer gegen Sandhausen will die SG Dynamo Dresden gegen Waldhof Mannheim mutiger nach vorne agieren. Das ist der Plan von Coach Markus Anfang gegen einen Gegner, vor dem der Trainer Respekt hat.

Die SG Dynamo Dresden empfängt in der englischen Woche am Dienstagabend (22. August, 19:00 Uhr im Ticker und Audiolivestream in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) den SV Waldhof Mannheim. Nach dem Auftaktsieg gegen Bielefeld und dem Rückschlag gegen Sandhausen erwartet Coach Markus Anfang mehr Mut von seinem Team, besonders offensiv.

Anfang: "Ballbesitz, schön und gut"

"Wir hätten in einigen Phasen viel schneller nach vorne spielen können, dann hast du auch die Möglichkeiten", sagte der 49-Jährige auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Mannheim rückblickend auf die Pleite in Sandhausen. Sein Team habe den vertikalen Pass gescheut. Ballbesitzspiel sei "schön und gut", aber die SGD habe das übertrieben. "Wir müssen die Situationen erkennen, in denen wir schnell nach vorne spielen müssen."

Neuzugang Lars Bünning müsse derweil Geduld haben. Mangels Training durch die englische Woche würde Anfang spontan entscheiden, ob der Transfer vom 1. FC Kaiserslautern überhaupt gegen Mannheim im Kader stehe.

Gegen tiefstehende Mannschaften müsse die SGD Lösungen finden. "Lösungen sind aber auch Eins-gegen-Eins-Situationen, in denen man sich durchsetzt." Solche Aktionen, solche Szenen, davon erhofft sich Anfang mehr. Der SGD-Coach erwartet "eine Mannschaft, die mit Rüdiger Rehm einen erfahrenen Trainer an der Seite hat, der schon einiges erlebt hat." Die Außenverteidiger agieren hoch, das Team kommt mit viel Wucht, mit langen Bällen über die außen, werden höher stehen als Sandhausen, hat der SGD-Coach analysiert. "Trotzdem gilt es da die Aufgaben zu lösen."

Bilanz spricht gegen Dynamo

Mit Marc Schnatterer und Dominik Martinovic hat der SVW einige Säulen im Offensivspiel verloren. Doch die habe Mannheim kompensiert, mit "anderen Spielertypen", die Rehm gut eingestellt habe. "Es wird schwer sein, die zu verteidigen", meinte Anfang. Die Belastung durch englische Woche und die hohen Temperaturen wollte der Trainer nicht zu hoch hängen.

Mannheim hat am ersten Spieltag gegen 1860 München mit 0:2 verloren. Danach kassierte der Waldhof trotz 2:0-Führung gegen den Aufsteiger VfB Lübeck noch zwei Treffer und hat nur einen Punkt aus den ersten beiden Partien gesammelt. Der SV kommt als Underdog nach Dresden. Doch: Spieler wie Pascal Sohm, Routinier im Sturm der Mannheimer mit Dynamo-Vergangenheit, werden heiß sein auf die Atmosphäre im Rudolf-Harbig-Stadion. Dazu kommt, dass die Bilanz gegen die SGD spricht: Bei vier direkten Duellen verlor Dynamo zweimal, holte ein Unentschieden und nur einen Sieg. Wobei der einzige Sieg nicht lange her ist. Ende April holten die Elbestädter ein 2:1 zuhause.