Fußball | 2. Bundesliga Scienza verlässt Magdeburg und schließt sich Ulm an Stand: 05.07.2023 18:48 Uhr

Elf Zweitliga-Partien absolvierte Léo Scienza für den 1. FC Magdeburg, ehe er in die zweite Mannschaft versetzt wurde. Jetzt zieht es den Flügelspieler in die 3. Liga.

Der 1. FC Magdeburg und Léo Scienza gehen nach einem Jahr bereits wieder getrennte Wege. Der 24-jährige Außenbahnspieler schließt sich Drittligist SSV Ulm an, wo er einen Vertrag bis 2025 unterschrieb. Das teilte der Aufsteiger am Mittwoch (05.07.2023) mit.

Elf Zweitliga-Partien für den FCM

Scienza war erst im vergangenen Sommer von der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04 nach Magdeburg gewechselt. In der Hinrunde kam er noch zu elf Kurzeinsätzen in der 2. Bundesliga, ehe er in die Zweitvertretung der Magdeburger in der Verbandsliga versetzt wurde. Dort traf er nach Belieben, erzielte 13 Tore in zehn Spielen.

"Bei Leo verlief die vergangene Saison nicht so gut, wie man sich das beidseits vorgestellt hatte. Von daher wird ihm der Schritt in die 3. Liga zum SSV Ulm guttun und ihm zu mehr Spielpraxis verhelfen", erklärte Magdeburgs Sportchef Otmar Schork den Wechsel. In Ulm soll er nun seinen Teil zum Klassenerhalt beitragen. "Léo Scienza gibt uns in der Offensive nochmals mehr Möglichkeiten und wir freuen uns, dass er sich für den SSV entschieden hat", sagte Ulms Geschäftsführer Markus Thiele.

jsc/pm