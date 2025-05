Basketball | ProA-Playoffs Science City Jena bereit für Halbfinale gegen die Gießen 46ers Stand: 14.05.2025 18:01 Uhr

Am Donnerstag hat Science City Jena die Gießen 46ers zum ersten Halbfinal-Duell in der ProA zu Gast. Für die Thüringer steht nach der beeindruckenden Hauptrunde, die sie als Tabellenführer abgeschlossen haben, die nächste Bewährungsprobe an.

Das Ziel von Chefcoach Björn Harmsen und seiner Mannschaft vor dem Halbfinale gegen die 46ers am Donnerstag ist klar: Gießen in maximal fünf Spielen schlagen und damit den Aufstieg in die BBL perfekt machen.

Jena erhält BBL-Lizenz unter Auflagen

Im Viertelfinale gegen die VfL Stars Bochum hat die Harmsen-Truppe schon unter Beweis gestellt, wie es gehen kann. Mit 3:0 Siegen setzte sich Science City souverän durch und hat nun die Chance auf den Sprung in die höchste deutsche Spielklasse.



Die entsprechende Lizenz dafür hat Science City Jena bereits am Dienstag (13. Mai 2025) in einem vorgezogenen Lizenzierungsverfahren erhalten - wenn auch unter Auflagen. Neben dem sportlichen Aufstieg können diese laut BBL unter anderem Nachbesserungen in den Bereichen Finanzen, Strukturen und Nachhaltigkeit betreffen.

Gießen kein leichter Gegner

Die Aufgabe gegen Gießen wird nicht einfach, denn auch die 46ers sind ein Top-Team in der ProA. Die Mannschaft von Cheftrainer Branislav Ignjatovic schloss die Hauptrunde auf Platz fünf ab und setzte sich in einer packenden Playoff-Viertelfinal-Serie gegen die Eisbären Bremerhaven mit 3:2 Siegen durch.



Mit dem Start in die Halbfinal-Serie beginnt für beide Teams die entscheidende Saisonphase. Jena genießt als Hauptrundensieger Heimrecht in der Best-of-Five-Serie und spielt im Auftakt-Duell vor den heimischen Fans in der Sparkassen-Arena.

Robin Christen (re.) im Einsatz gegen Bochum. (Archiv)

Hauptrunde als gutes Omen für Jena?

"Wir freuen uns (...) auf den Start der Serie gegen Gießen. Jetzt geht es um den Aufstieg in die BBL. Für diese Chance spielst du das ganze Spieljahr", wird Björn Hamsen auf der Vereins-Webseite zitiert. In der Hauptrunde konnte Jena Gießen in beiden Spielen schlagen. Ob das ein gutes Omen fürs Halbfinale ist, zeigt sich ab Donnerstag.