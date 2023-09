Handball | Bundesliga SC Magdeburg verlängert mit Torwart Nikola Portner Stand: 16.09.2023 12:22 Uhr

Seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer hat sich Nikola Portner zum absoluten Leistungsträger im Tor des SC Magdeburg entwickelt. Nun hat der 29-jährige Schweizer seinen Vertrag beim Champions-League-Sieger verlängert.

Nikola Portner bleibt dem SC Magdeburg weitere drei Jahre erhalten. Wie der Handball-Bundesligist am Samstag (16. September) mitteilte, verlängerte der Schweizer National-Torhüter seinen bis 2024 laufenden Kontrakt beim SCM bis 2027.

Champions-League-Sieg mit dem SCM

Portner kam 2022 vom französischen Klub Chambéry Savoie HB an die Elbe und wurde in seiner Premieren-Saison mit Magdeburg Champions-League-Sieger. Zudem gewann er mit dem SCM die Klub-WM. Auch in der laufenden Saison zeigte der 29-Jährige seine Stärken im Tor und verbuchte in vier Bundesliga-Spielen bereits 49 Paraden. "Wir waren uns schon vor dem Champions-League-Final4 mit Niko einig über eine Verlängerung und haben das in der Sommerpause dann auch finalisiert", erklärte Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert: "Wir freuen uns, dass er bei uns bleibt und unser Vertrauen auch direkt mit solch starken Leistungen zurückzahlt."

Es gab für mich und meine Familie nie einen Zweifel. Nikola Portner | Torhüter SC Magdeburg

Portner selbst äußerte sich "sehr glücklich" über die Vertragsverlängerung. "Es gab für mich und meine Familie nie einen Zweifel. Ich bin (...) davon überzeugt, dass wir noch sehr viel Potenzial mit der Mannschaft haben, um große Dinge zu erreichen und ein Teil davon zu sein, ist für mich ein Privileg."

red/pm