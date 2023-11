Handball | Champions League SC Magdeburg startet in die entscheidende Zeit der Gruppenphase Stand: 22.11.2023 09:40 Uhr

Der SC Magdeburg im Dauerstress: Am Donnerstag beginnt in der Champions League die Rückrunde. Für die Mannschaft von Bennet Wiegert geht es beim dänischen Meister GOG los.

Es bleibt kaum Zeit zum Genießen für den SC Magdeburg. Der frischgebackene Klub-Weltmeister und Ostderby-Gewinner (38:31 gegen Eisenach) ist schon wieder unterwegs. Das Ziel: Odense. Der Gegner: Gudme Oure Gudbjerg Håndbold, besser bekannt als GOG.

Schnelles Wiedersehen

Erst vor wenigen Tagen kreuzten beide Teams die Klingen. Die Magdeburger siegten dank des längeren Atems gegen den dänischen Meister mit 35:27 (16:16). Damit verdrängte der SCM GOG in der Gruppe B von Platz drei. Am Donnerstag (23. November) gibt es das schnelle Wiedersehen. Ab 18.45 Uhr (Live-Ticker in der SpiO-App) wird der Gastgeber auf Revanche brennen. Die Magdeburger werden indes versuchen, mit einem Sieg dem Viertelfinale in der Königsklasse näher zu kommen.

Die beiden Gruppenbesten überspringen das Achtelfinale und ziehen direkt ins Viertelfinale ein. Die Mannschaften zwischen Platz drei und sechs spielen in Überkreuzvergleichen - müssen also ein Spiel mehr bestreiten. Magdeburg rangiert zur "Halbzeit" auf dem dritten Platz - zwei Punkte hinter dem FC Barcelona und Veszprem.

Start in die Rückrunde

Das Spiel gegen GOG Svendborg läutet die Rückrunde der Gruppenphase ein und ist schon richtungsweisend. Wer gewinnt, bleibt gut im direkten Viertelfinalgeschäft. Nach der Niederlage in Magdeburg wird GOG alles daran setzen, den Spieß zu Hause umzudrehen.

Das Team von Ex-SCM-Keeper Tobias Thulin wird dafür auch die Wurfqualitäten von Emil Madsen brauchen. Mit 106 Toren war er bester Torschütze in der Königsklasse in der vergangenen Saison - auch im Hinspiel traf Madsen verlässlich (8 Tore). Das gewann das Team von Bennet Wiegert nach einem starken Endspurt. Der deutliche Sieg (35:27) täuschte über den Spielverlauf hinweg.

sst